Hoy lo pretende nada menos que el Real Madrid. Sin embargo, el jugador siente una gran deuda con el Rennes, equipo que no solo le abrió la posibilidad de ser futbolista profesional, sino que además lo acogió en uno de los momentos más duros que pasó Eduardo Camavinga, junto a su familia, en el 2013, cuando lo perdió todo en un incendio.

Por entonces, el mediocampista tenía solo 11 años, y estaba a punto de pasar al Rennes procedente del modesto club Drapeau Fougeres. El que fuera su entrenador en ese equipo que lo formó, Nicolas Martinais contó también el drama que vivió la familia: "Lo perdieron todo, esa casa era un mar de lágrimas".

Sin embargo, y en medio de la desgracia, el padre de Camavinga le lanzó una frase de aliento a su hijo, que terminó siendo premonitoria.

“No te preocupes, tú vas a ser un gran futbolista y levantarás esta casa”, recordó Camavinga en su primera entrevista para Ouest France.

"Sacar adelante la familia no es sólo una cosa material. Mis padres ya están contentos, pero es verdad que puedo hacerles más felices aún. Es verdad que me dijo eso. Al principio me hizo gracia, tenía diez años... Pero con el tiempo, y de tanto recordarme aquello mi madre, comprendió que iban en serio, que pensaban que podía llegar lejos", añade el jugador.

La mañana del incendio

Aún con todo y tiempo después, desde luego, para el mediocampista es difícil superar aquel duro momento.

“Llevábamos menos de un año en esa casa que mis padres se habían construido con su esfuerzo. Y me acuerdo como si fuese ayer el incendio. Estaba en el colegio y por la ventana veía a los bomberos pasar. Al final de clase los profesores se acercaron a mí a mi hermana pequeña y nos lo contaron. Nos vino a buscar mi padre y nos llevó hasta allí, estaba todo destruido, todo quemado”, contó.

