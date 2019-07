Ni él se lo esperaba: 'Rafa' Benítez es nuevo entrenador del Dalian Yifang de la Superliga de China

El extécnico del Real Madrid Rafa Benítez ha sido nombrado hoy como nuevo entrenador del Dalian Yifang, club que actualmente ocupa la décima posición en la Superliga china , confirmó el propio Benítez en su cuenta de Twitter.



Según Sky Sports, el madrileño doblará en China su salario del Newcastle, en donde ganaba 6 millones de libras por temporada (7,57 millones de dólares o 6,71 millones de euros).



En el combinado chino, Benítez coincidirá con estrellas internacionales como el belga Yannick Ferreira-Carrasco, ex del Atlético de Madrid, y el eslovaco Marek Hamsik, al que ya dirigió en el Napoli.



La contratación de Benítez se produce apenas un día después de que el combinado chino anunciara la dimisión del técnico coreano Choi Kang-hee, que adujo "razones personales" para abandonar el equipo, décimo del campeonato tras quince jornadas y a 22 puntos del líder, el Beijing Guoan.



También en el día de ayer, el técnico madrileño publicó una carta de despedida del Newcastle, su anterior equipo, en la que explicó que su marcha se producía por sus diferencias con la dirección deportiva del club.



"Yo quería continuar en el Newcastle, pero mi intención no era firmar solo una 'prórroga' del contrato, quería formar parte de un 'proyecto'. Lamentablemente, con el tiempo, ha ido quedando más claro que la dirección del Club no compartía la misma visión", indicó en la misiva.



Durante su reciente paso por el Newcastle, el entrenador logró devolver a las 'urracas' a la Premier League tras una campaña en la segunda división y en la presente temporada ha conseguido que el conjunto se mantenga en la élite del fútbol inglés.



