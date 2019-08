Se cansó de esperarlos: Real Madrid ya tiene 'Plan C' como alternativa a Pogba y Van de Beek

Uno más a la puja. Es uno de los animadores de este mercado de fichajes europeo y cuando parecía que su destino estaba en la Premier League, apareció nada menos que el Real Madrid para sumarse a la lucha. Bruno Fernandes habría entrado como opción en las oficinas del Santiago Bernabéu, como el 'Plan C' a Paul Pogba y Donny Van De Beek.



Según adelanta el medio luso 'Record', en las próximas horas el Madrid presentaría su oferta formal por el mediocampista del Sporting de Lisboa, que ha estado en la mira del Manchester United y Tottenham en los últimos meses. Pero los ingleses no cuentan con la 'ventaja' que sí tiene el cuadro merengue: el representante del futbolista es nada menos que Jorge Mendes.



Fernandes estuvo, primero, en la mira de los 'Spurs', que llegaron a poner sobre la mesa hasta 60 millones de euros por el jugador de 24 años, pero el Sporting no lo dejará ir por menos de 70. El United fue el siguiente en probar suerte, pues lo quiere como reemplazo de Pogba, pero hasta el momento no ha podido concretar nada.



Y ahora es el Real Madrid el que ha aparecido en escena y quiere al centrocampista como alternativa a, precisamente, Pogba y el holandés del Ajax Van de Beek, cuyas operaciones se han complicado más de la cuenta.

Bruno Fernandes, quien se formó en el Boavista, también pasó por el Udinese y Sampdoria de la Serie A. La temporada pasada firmó uno de sus mejores campañas con 32 goles en 53 partidos con el Sporting Lisboa entre todas las competiciones. Números de goleador para un mediocampista que suele partir en primera línea y pisar siempre el área rival.

Bruno Fernandes. (Getty Images) Bruno Fernandes. (Getty Images)

