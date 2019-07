Pochettino reconoció que pudo salir del Tottenham si ganaba la Champions... ¿para irse al Madrid?

Se quedó por su revancha. La final de la Champions League 2019 pudo cambiar muchas cosas si el resultado final daba como campeón al Tottenham y no al Liverpool como finalmente ocurrió. De seguro, no solo varios jugadores 'Reds' hubieran abandonado Anfield, sino incluso, el técnico de los 'Spurs' Mauricio Pochettino también habría decidido salir.



Y así lo reconoció el propio entrenador argentino este viernes en conferencia de prensa, donde reconoció que se planteó marcharse del Tottenham como campeón.

"Quizá con un resultado diferente podría haber pensado que sería el momento de marcharse, de dejar a otros la posibilidad de abrir un nuevo capítulo, con un nuevo cuerpo técnico. Pero después de la final pensé que no era bueno salir así, no soy una persona que eluda los problemas o las situaciones difíciles. Me gustan los grandes retos, y puede ser un bonito desafío reconstruir el equipo para intentar repetir una temporada como la pasada. Es algo que me motiva mucho", dijo Pochettino.

¿Se habría marchado al Madrid?

Tras la salida de Santiago Solari y antes del regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid, Pochettino fue voceado para tomar las riendas del equipo 'blanco'. De hecho, desde España informaron que hubo contactos con el argentino, quien por entonces solo pensaba en seguir con la épica gesta de los 'Spurs' en Europa.



Sin embargo, si el Tottenham hubiera alzado la 'Orejona' y Pochettino decidía salir, le habría sido imposible llegar al Bernabéu, pues para entonces el técnico francés ya había pegado la vuelta.



Aun así, el argentino rápidamente se ha hecho de un nombre en el 'Viejo Continente', y siempre estará en la agenda de los equipos 'Top'. Por ahora Zidane tiene un nuevo proyecto que está por iniciar, pero en el fútbol, como ya sabemos, jamás se puede descartar nada. Tal vez, dentro de algunas temporadas, los caminos del Madrid y Pochettino podrían cruzarse.

► Hermoso se une al reto: todos los centrales que intentaron reemplazar a Godín en el Atlético [FOTOS]



► ¡Tiembla Europa! La oferta astronómica del Barcelona por Neymar que 'romperá' el mercado de fichajes



► Adiós, vaquero: Real Madrid se deshace de otra 'joya' y es anunciada como nuevo fichaje del Udinese



► Real Madrid, atento: Eden Hazard habló de lo que pasa si no tiene libertad para jugar [VIDEO]