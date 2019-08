Pogba, directo y sin anestesia contra Neymar: "Hace lo que quiere, no es profesional"

Todo empieza a encajar. Si el Real Madrid aún no ha logrado concretar el fichaje de Neymar o Paul Pogba , no solo sería por la dificultad que suponen las negociaciones con los respectivos clubes de ambos jugadores, sino sobre todo, porque Florenitno Pérez tendría que elegir entre el brasileño o el francés... ¡porque entre ambos hay 'cortocircuito'!

Y no ha el delantero del PSG ni mucho menos el centrocampista del Manchester United el que ha dejado esta pista, sino el hermano de éste último, Mathias Pogba, quien se encuentra en España y pasó por el programa español 'El Chiringuito'.



Desde luego, la entrevista al mayor de los Pogba pasó por la posibilidad de que el jugador deje Old Trafford y se mude al Bernabéu, pero inevitablemente surgió el tema Neymar, quien también podría fichar por el Madrid.



Fue entonces cuando Mathias, sin ningún tipo de reparo, dio su punto de vista sobre el brasileño. ¿Compartirá esa opinión su hermano?



"No estamos así (como Neymar y el PSG). Neymar ahora mismo hace lo que quiere, no es profesional. Mi hermano no va a hacer eso, estoy segurísimo", apuntó Pogba.



Y luego añadió sus razones: "Si ahora tienes contrato con un club tienes que trabajar duro para este club hasta que otro pague y se haga el traspaso legalmente. ¿Dónde está ahora Neymar? No está entrenando. Lo hizo dos días y de ahí descansó. Para mí no es correcto".

