Al Ain tiene un duro reto este sábado al enfrentar al Real Madrid. Zoran Mamic, técnico del club emiratí, admitió este viernes que los merengues son los "grandes favorito" de la final del Mundial de Clubes , pero recordó que si es una carrera de autos, puede dar la sorpresa.



"El Real Madrid puede tener un momento complicado, pero para mí es el club más grande del mundo", estimó Mamic en su conferencia de prensa de la víspera del partido.



"Somos casi como un Smart y un Mercedes, pero a veces un Smart puede ganar a un Mercedes", sonrió, haciendo una analogía con una carrera de autos.



Mamic destacó la enorme calidad que tiene todo el plantel de su rival.



"La fuerza del Real Madrid es todo el equipo, cualquier jugador puede ser decisivo. También los defensas, Ramos, Carvajal, Marcelo, Varane... Puede ser cualquiera, así que no tenemos que centrarnos sólo en controlar el ataque, sino en todo el equipo", apuntó.



Mamic insistió en que es consciente de que su equipo llega con el cartel de víctima al partido, pero no renuncia a dar la sorpresa.



"En el fútbol, todos los deportistas salen a un partido a ganarlo. Si juegas contra el Real Madrid sabes que puede ser un sueño, que necesitas tener mucha suerte, que fallen sus oportunidades. Pero el año pasado tenemos el ejemplo del Al Jazira, ante el que el Real Madrid tuvo diez ocasiones y no marcó, luego Al Jazira tuvo una y anotó, y el Real Madrid lo pasó mal para remontar", señaló.



Se refería así al duelo de semifinales del Mundial de Clubes del pasado año, cuando el Al Jazira emiratí se adelantó en el marcador y el Real Madrid sufrió para dar la vuelta al partido, con un último tanto de Gareth Bale ya en el minuto 81, cuando el partido se aproximaba a la prórroga.