Real Madrid vs. Al Ain EN VIVO: esta será la gran final del Mundial de Clubes 2018 luego que este miércoles la 'Casa Blanca' le ganara 3-1 al Kashima Antlers con un triplete del delantero galés Gareth Bale. Los dirigidos por Santiago Solari van por este título por tercera vez consecutiva.

El resultado le alcanzó al cuadro merengue para luchar por el título del certamen. Y ahora el siguiente desafío será el Al Ain, que derrotó a River Plate, en tanda de penales, y dio una de las sorpresas en lo que va del desarrollo de esta competencia.

Real Madrid vs. Al Ain: horarios en el mundo

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Real Madrid y Al Ain se enfrentarán este sábado 22 de diciembre en el Estadio Jeque Zayed, Abu Dhabi. El choque definitorio está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana) con transmisión de FOX Sports para Latinoamérica y TVE La 1 (España).

Un 'hat-trick' de Gareth Bale le dio el triunfo a Real Madrid, que buscará su cuarto título en la historia del Mundial de Clubes y podría superar así a Barcelona, campeón en tres ocasiones. Kashima Antlers, campeón asiático, chocará con River Plate por el tercer puesto.

Al Ain es el equipo anfitrión del Mundial de Clubes y participa como campeón de la Liga Árabe del Golfo (EAU) 2017-18. Antes de la final, superó al neozelandés Team Wellington, al tunecino Espérance de Tunis y a River Plate.