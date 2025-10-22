El mundo del fútbol se paraliza una vez más. Este domingo 26 de octubre, el Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán una nueva edición del Clásico español en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga 2025-26. Los dos equipos más grandes de España llegan con la mira puesta en el liderato, separados apenas por dos puntos en la tabla. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Madrid llega al partido como líder de la competición con 24 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una sola derrota. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán reafirmar su dominio en casa y mantener su racha positiva, luego de superar al Getafe en un duelo complicado. No obstante, el cuadro blanco ha mostrado ciertas dificultades cuando enfrenta a rivales de peso, algo que deberá corregir si quiere imponerse ante su máximo adversario.

En cuanto al aspecto futbolístico, la gran fortaleza del conjunto merengue radica en su delantera. Con Kylian Mbappé en un nivel sobresaliente y Vinícius Jr. encendido, el Madrid tiene en sus manos el poder ofensivo más temido del torneo. Además, Jude Bellingham ha sido clave en la generación de juego, complementando un mediocampo sólido junto a Tchouaméni y Valverde.

Sin embargo, las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Alonso. Antonio Rüdiger es la baja más sensible en la defensa, mientras que jugadores como Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy aún no llegan al cien por ciento. El DT español deberá ajustar su esquema para evitar que las ausencias le pasen factura en un partido de tanta exigencia.

Por el lado del Barcelona, los dirigidos por Hansi Flick llegan con 22 unidades y la necesidad de ganar para recuperar la punta. Los azulgranas vienen de una ajustada victoria ante el Girona, en la que Flick fue expulsado y no podrá dirigir desde el banquillo en el Bernabéu. Además, el equipo acumula ausencias importantes como las de Gavi, Ter Stegen y Robert Lewandowski, aunque contará con la reaparición de Lamine Yamal, una de sus joyas más prometedoras.

A pesar de las bajas, el cuadro catalán conserva su estilo basado en la posesión y la movilidad de sus mediocampistas. Pedri y Frenkie de Jong serán piezas fundamentales en el control del juego, mientras que Marcus Rashford intentará generar peligro por los costados. La clave estará en cómo el Barcelona pueda contrarrestar la presión alta del Madrid y aprovechar los espacios en la zaga rival.

El historial reciente favorece al Real Madrid, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. No obstante, los Clásicos suelen ser impredecibles y cualquier detalle puede marcar la diferencia. El Santiago Bernabéu será testigo de un nuevo capítulo en una rivalidad que trasciende generaciones y fronteras.

¿En qué canales ver Real Madrid vs Barcelona?

El Clásico español entre Real Madrid vs. Barcelona será transmitido en vivo por DAZN en España. En toda Latinoamérica, el encuentro podrá verse en exclusiva por ESPN, disponible en la señal de televisión por cable y en la plataforma de streaming Disney Plus. En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguirlo por ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a. m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia). En México, el duelo comenzará a las 9:15 a. m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a. m.; en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile a las 12:15 p. m.; mientras que en España arrancará a las 5:15 p. m.

