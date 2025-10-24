El último jueves, Universitario de Deportes sacó un triunfo importantísimo en esta recta final del campeonato, venciendo por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Si bien los rimenses fueron mejores en el primer tiempo, Jorge Fossati corrigió para la etapa complementaria y con el correr de los minutos sus movimientos tácticos hicieron efecto, con el golazo de Alex Valera como cereza al pastel para sellar la victoria frente a los rimenses.

Ya en frío y con la satisfacción de haber sacado un resultado que los pone a tiro de campeonato, Fossati charló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y analizó lo sucedido ante Sporting Cristal. En su primera intervención, valoró el resultado no solo por lo que significa para su equipo en la lucha por el Torneo Clausura, sino también por el rival que tuvo enfrente y lo difícil que le puso la tarea.

“Dije que hacía cuatro o cinco fechas atrás, imaginarse esta tabla, ni la del Clausura ni la anual, creo que no se la imaginaba ni el más fanático hincha de Universitario partiendo de la base que, desde mi humilde punto de vista, hay otros equipos peleando por el torneo, por la tabla anual que, como Cristal, tienen un gran equipo, excelentes jugadores”, afirmó.

Aunque Universitario supo mejorar en el segundo tiempo, cortándole los circuitos a Sporting Cristal, el ‘Nono’ sabe que hay cosas por corregir y apuntó a ser autocrítico hacia adentro. “Le doy un valor inmenso a estos tres puntos porque hemos jugado ante un gran equipo y me parece que para tener este resultado se tiene que haber habido muchas cosas buenas más allá de que uno nunca queda conforme”, añadió.

En otro momento de su diálogo con los periodistas, Jorge Fossati elogió la entrega de sus jugadores para sacar adelante un resultado clave en un contexto de apremio, donde supieron reponerse para plantarse mejor y no dejar dudas de que son serios candidatos al tricampeonato. Eso sí, el charrúa no cayó en triunfalismos anticipados y dejó en claro que esto aún no termina.

“Feliz, muy feliz porque dirijo un plantel con una actitud, un carácter que realmente es encomiable, pero sigo aferrado a lo que siempre he dicho: no soy de los que vendo la piel del oso antes de cazarlo, así que todavía falta y ya estamos trabajando pensando en el domingo que tenemos, en dos días y medio, un rival muy complicado”, comentó.

Dentro de su análisis, el exentrenador de la Selección Peruana recordó todo el proceso que construyó Universitario para llegar hasta aquí, partiendo desde el título del 2023, el trabajo de Fabián Bustos en el 2024 y la continuidad con su regreso a inicios de esta temporada. Para él, nada de esto hubiera sido posible sin la calidad humana que hay dentro del plantel de la ‘U’.

“Viene también por una continuidad del trabajo que se inició en el 2023, que la siguió Fabián (Bustos) y su cuerpo técnico en el 2024 y que retomamos nosotros ahora. Las ideas son muy parecidas y contamos con algo que no me voy a cansar de resaltar, la calidad humana y profesional del plantel”, explicó.

Por último, Fossati no dejó pasar ciertos comentarios vertidos recientemente en donde un sector de la opinión pública, pone en tela de juicio la superioridad de Universitario en el campeonato, afirmando que han sido favorecidos a lo largo de la temporada. Para el estratega de 72 años, son personas mal intencionadas que responden a intereses particulares.

“Leo poquito y casi nada, pero parece que hay algunos que trabajan en medios que seguramente están orientados por otros intereses que han ido a las antípodas de la realidad faltándole el respeto a este grupo, diciendo que Universitario ha sido favorecido durante todo el año. Entonces, por suerte la cabeza de estos jugadores no se deja llevar y entiende el juego oscuro de algunos”, concluyó.

Con esta victoria sobre los dirigidos por Paulo Autuori, Universitario está cerca de cerrar un año espectacular si concretar el tricampeonato sin la necesidad de disputar una final, algo que también sucedió el año pasado. Para esto, no solo le basta con vencer a ADT este domingo, sino que, si Cusco FC pierde el sábado ante Atlético Grau, podrían festejar sin la necesidad de jugar. A sacar la calculadora.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a AFT, en el partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

