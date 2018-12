Es su Mundial y no hay quien pueda detenerlo. Ya no está Cristiano Ronaldo, Modric tampoco se encuentra en su mejor nivel, por lo que Gareth Bale tratará de postularse como el mejor jugador del Mundial de Clubes. En las semifinales del Real Madrid vs. Kashima Antlers , el delantero galés aprovechó un error de la defensa y marcó el 2-0 para su equipo.



A los 51 minutos del Real Madrid vs. Kashima Antlers, Gareth Bale marcó otro gol y puso a su equipo en la final del Mundial de Clubes. El rival que les espera este sábado es el Al Ain, que precisamente viene de eliminar al River Plate de Marcelo Gallardo.



Los dirigidos por Santiago Solari comienzan su camino hacia su tercera corona mundial consecutiva, siendo el único equipo que reeditó titulo en la historia del Mundial. El cuadro merengue siente la obligación de cerrar con un triunfo este año, recordando el sufrimiento del pasado ante el elenco japonés.



El dominio del Real Madrid en la Champions League le abrió la puerta a extenderlo ahora frente al Kashima Antlers. Hace un año se convertía en el primer club en firmar dos conquistas consecutivas y en la presente edición su objetivo es ensanchar un registro prácticamente inalcanzable al resto.