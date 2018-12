Gareth Bale es uno de los señalados en la 'Casa Blanca' en las últimas tres temporadas. Y es que el delantero galés no ha dado la talla y pese a esto fue titular este miércoles en el Real Madrid vs. Kashima por la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2018.



El ex Tottenham y Southampton no empezó bien las cosas, pero conforme pasaron los minutos mostró su mejor versión. A poco de terminar el primer tiempo, Gareth Bale apareció para marcar un golazo en el Real Madrid vs. Kashima.

La jugada se dio a los 44' y llegó gracias a una gran acción entre Bale y Marcelo. Ambos crearon una tremenda pared que rompió la defensa del cuadro japonés. Así, el atacante zurdo se encontró solo frente al portero rival.

Al tener al frente a Sun-Tae Kwon, el popular 'Expreso de Gales' cruzó la pelota para alegría de los millones de hinchas del Madrid. De esta manera se fueron al descanso.

De ganar, Real Madrid jugaría la final del 'Mundialito' frente al Al Ain, cuadro que de manera sorpresiva dejó en el camino a River Plate tras vencerlo en la tanda de penales.