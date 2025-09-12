Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan este sábado 13 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 4 de LaLiga 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Reale Arena, donde los locales buscarán escalar posiciones para no alejarse del actual líder, quien justamente es su rival de turno, los de Madrid.

Real Madrid afrontará un nuevo reto en LaLiga cuando visite a la Real Sociedad por la cuarta jornada. El equipo blanco llega como líder con puntaje perfecto tras tres victorias consecutivas y buscará mantener su arranque ideal en el Reale Arena. Para los locales, será la ocasión de revertir un inicio complicado en el torneo.

Este compromiso también será la antesala al debut en Champions League de los dirigidos por Xabi Alonso, quienes deberán administrar su plantel ante un calendario apretado. En ese sentido, podrían aparecer rotaciones en distintas líneas, aunque no se descarta que varios titulares se mantengan para asegurar los tres puntos.

En el caso de la Real Sociedad, el conjunto de San Sebastián aún no ha conseguido victorias en la presente temporada. Viene de caer 1-0 frente a Real Oviedo en condición de visitante, resultado que los deja con apenas dos empates y una derrota en el arranque del campeonato.

Entre los nombres más importantes del cuadro local destacan Mikel Oyarzabal, líder y goleador del equipo, además de Takefusa Kubo y Gonçalo Guedes como opciones ofensivas. A ellos se sumará Carlos Soler, flamante fichaje que vivirá su estreno en LaLiga tras su paso por el fútbol internacional.

En Real Madrid, las miradas estarán centradas en Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento goleador importante. También resaltan Jude Bellingham, Federico Valverde y Vinícius Junior, junto con el juvenil argentino Franco Mastantuono, que llega tras sumar minutos en la última fecha doble de Eliminatorias con su selección.

El antecedente más reciente entre ambos se dio en mayo de este año, cuando el conjunto blanco ganó 2-0 en el Santiago Bernabéu con un doblete de Mbappé. Ahora, la historia será en San Sebastián, con un estadio que promete llenarse para ver un duelo atractivo en la jornada 4 de LaLiga.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad?

El compromiso entre Real Madrid vs. Real Sociedad está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:00 p.m. del domingo 14.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Real Sociedad?

El partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad se disputará en el Estadio Reale Arena, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Real Sociedad?