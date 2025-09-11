Alianza Lima se reforzó de manera notable para el Torneo Clausura 2025 en la Liga 1, teniendo en cuenta también su participación internacional. Los blanquiazules se mantienen vigentes en la Copa Sudamericana y jugarán los cuartos de final ante Universidad de Chile. Nombres como Sergio Peña, Gaspar Gentile, Alessandro Burlamaqui, Josué Estrada, Pedro Aquino y Gianfranco Chávez arribaron a tienda ‘íntima’. Precisamente, este último llegó para fortalecer la defensa y tendrá minutos en las próximas fechas.

El ex futbolista de Sporting Cristal sabía que la competencia no era fácil; sin embargo, las recientes sanciones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, lo colocan como primera opción para ser titular en el plano local. El ‘León’ no estará dos fechas y el ‘Charapa’ fue castigado con cuatro.

A la salida del entrenamiento de Alianza Lima, Chávez mostró su postura sobre esta situación: “Estoy muy feliz de poder compartir con mis compañeros. Han sido días muy buenos y me he sentido cómodo desde el inicio. La adaptación ha sido rápida gracias al apoyo de todos en el grupo”.

Si bien su salida de Sporting Cristal fue complicada por su identificación con la institución, Gianfranco reconoció hace algunos meses que la oportunidad de vestirse de blanquiazul era un empuje para su carrera. Ahora, con el reto local e internacional, quiere ganarse la confianza de Néstor Gorosito.

“Me he preparado bastante, vengo entrenando al máximo en estos días y estoy listo para lo que viene. Estamos en un torneo internacional y eso también es importante. Queremos competir y luchar en ambos campeonatos”, aseguró en diálogo con los medios de comunicación.

Gianfranco Chávez firmó con Alianza Lima el 7 de agosto del 2025. Rápidamente tuvo la oportunidad de debutar ante Ayacucho FC, sumando minutos también ante ADT y Universitario de Deportes. Además, participó en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador, ubicado en la posición de defensa central.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 0-0 con Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

