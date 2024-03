Este viernes 8 de marzo, Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, anunció su primer listado de convocados, subrayando el llamado de varios históricos del fútbol sureño para los amistosos frente a Francia y Albania, a fines de marzo, correspondientes a la siguiente jornada FIFA. Entre los 24 seleccionados resaltan las figuras de Claudio Bravo en la portería, Mauricio Isla en defensa y Eduardo Vargas en el ataque. No obstante, la ausencia de Ben Brereton, el delantero de ascendencia británico-chilena, también llamó la atención, a lo que el Tigre aprovecho en pedirle al jugador que aprenda el idioma español.

El inicio de la era de Ricardo Gareca como entrenador de ‘La Roja’ generó una gran expectación. Hubo muchas especulaciones sobre quiénes serían seleccionados en su primera convocatoria. En cuanto a Ben Brerenton, muchos seguidores tenían dudas sobre su inclusión debido a su actual bajo rendimiento en su club.

Ben, delantero del Sheffield United de la Premier League, ha estado ausente desde el 3 de febrero pasado debido a una lesión. Además, su futuro aún está en duda. El jugador debe regresar a Villarreal, dueño de su pase, al final de la temporada y luego decidir si logra adaptarse al club español o si busca nuevas oportunidades en otros equipos.

Ahora, el futbolista enfrenta un nuevo contratiempo. Brerenton fue excluido de la primera lista de convocados de Gareca, y el propio director técnico de la selección chilena le lanzó una fuerte crítica públicamente, asignándole finalmente la tarea de dominar español, que podría ser clave para una próxima convocatoria.





¿Por qué Ricardo Gareca no convocó a Ben Brereton?

Tras ser interrogado sobre las razones detrás de la ausencia de Brereton en su primer llamado, Gareca explicó que está manejando alternativas, pero su decisión no está relacionada con el desempeño actual del jugador.

“Lo de Ben es simplemente ver otras opciones, nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me gustaría, sí que aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar en español”, comenzó diciendo el Tigre.

A partir de lo anterior, Gareca enfatizó sobre la limitada habilidad de Brereton en la lengua, dejando que, en su opinión, es imprescindible que el británico-chileno aprenda el idioma para contribuir plenamente con ‘La Roja’ y superar las barreras lingüísticas con su inglés.

“Eso tiene que ver con la convivencia, con el día a día, nos llamó la atención que no hablara español bien. ¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en el futuro”, agregó.

“En la medida que yo vea que hay ese interés, nuestro interés será permanente. Esto no restará posibilidades de que esté a futuro, pero ahora la decisión es ésta. No está condicionado. Sí es algo que yo le manifesté personalmente, porque la comunicación en español con los compañeros, con el cuerpo técnico, conmigo, con la gente y el periodismo, la considero fundamental para estar en la selección. Espero haya una predisposición de su parte para aprender español”, concluyó el DT.

¿Cuándo y dónde juegan Chile vs. Albania y Francia?

El debut de la selección de Chile bajo la dirección de Ricardo Gareca será contra Albania el viernes 22 de marzo en el Stadio Ennio Tardini (Parma, Italia), a las 2:45 pm (hora peruana) y 4:45 pm (hora chilena). Después, enfrentarán a Francia en el estadio Orange Velodrome (Marsella) el martes 26 de marzo, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora chilena).

Ricardo Gareca dio a conocer su primera lista de convocados en Chile. (Foto: Agencias)





