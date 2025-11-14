Para la campaña 2023, Universitario comenzó la pretemporada con el plantel completo con su última incorporación: el delantero argentino Bruno Sepúlveda. Sin embargo, de un momento a otro su fichaje se cayó por temas contractuales con Barracas Central, dueño de su pase. Manuel Barreto, gerente deportivo crema en aquel entonces, concretó el regreso de Alex Valera, tras su paso por Arabia Saudita, y utilizó ese cupo de extranjero con un último pasajero: Williams Riveros. El resto es historia conocida: el paraguayo se convirtió en pieza clave del tricampeonato y está próximo a ser peruano.

El popular ‘Tarzán’ comenzó los trámites de su nacionalización y tendrá su DNI peruano, a más tardar, a fines de enero, según L1 Radio. Es decir, no ocupará plaza de extranjero en la Liga 1 2026, al igual que Matías di Benedetto. El objetivo de Universitario era liberar dos cupos para enfocarse en las contrataciones del exterior, además de confirmar la continuidad de Riveros, quien va por su cuarta temporada consecutiva en Ate en busca del ansiado ‘tetra’.

El zaguero se metió rápidamente en el corazón del hincha crema y confesó que lo que más le sorprendió, al momento de llegar a Universitario, fue la grandeza de la hinchada y ver a 50 mil personas en las tribunas. De hecho, habiendo pasado por Cerro Porteño y Barcelona, equipos grandes de Paraguay y Ecuador, respectivamente, comparó dicha grandeza con la del actual tricampeón peruano.

“De los tres clubes grandes que jugué, este es el mejor. Yo no vendo humo para que la gente me quiera más, yo prefiero que me quieran jugando, sino para eso no salgo a hablar. Y soy de hablar muy poco”, señaló ‘Tarzán’ en el podcast Y Uno Feliz, donde también hizo un repaso de su llegada al club y las tres temporadas exitosas defendiendo la camiseta crema.

De hecho, más allá de que se mantendrá la base de la defensa tricampeona, es probable que en Universitario de Deportes apuesten por un refuerzo más en dicha zona del extranjero, sobre todo pensando en competir en la Copa Libertadores 2026. Eso, sin embargo, no preocupa a Williams Riveros, que incluso comparó esta situación con la llegada de Anderson Santamaría a mitad de la temporada 2025.

“Para nosotros es buenísimo si viene un central de jerarquía; si viene a jugar, bienvenido. Así me quite el puesto, lo que importa es que al equipo le vaya bien. Si juegas o no, es decisión del técnico. Así pasó con ‘Santa’, llegó y vino a sumar. No es que viene uno y nosotros vamos a sentir la presión. En el entrenamiento igual tienes que estar bien, sino te vas para afuera. Esto es así”, declaró ‘Tarzán’.

De todos modos, queda claro que Williams Riveros seguirá como uno de los líderes de la defensa crema en la próxima Copa Libertadores, donde buscarán revancha y pasar la barrera de octavos de final. De hecho, al paraguayo le queda la espina de la eliminatoria ante Palmeiras, sobre todo por la derrota en el Monumental.

“Qué duro ese partido con Palmeiras, tuvimos una mala noche y yo en lo personal estuve nefasto. Si hubiese salido a hablar luego de ese partido, diría que fui un desastre. Antes de ese partido me sentía bien y estaba tan motivado por ganarlo, pero me pasé de revoluciones y me comieron las ansias”, señaló ‘Tarzán’.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

