La Selección Peruana continúa trabajando en territorio ruso con miras al próximo amistoso frente a su similar de Chile, pactado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht. Con la finalidad de darle rodaje a los miembros del plantel que no sumaron minutos en el 1-1 con Rusia, la ‘Blanquirroja’ tuvo un partido de práctica contra Sochi FC, donde cayó por 5-1 en tres tiempos de 25 minutos cada uno.

Según pudo conocer Depor, Manuel Barreto mandó un 4-2-3-1 con la siguiente alienación: Diego Romero en la portería; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram y Cristian Carbajal en la línea defensiva; Jesús Castillo y Piero Quispe en la primera línea de volantes; Bryan Reyna, Yordy Reyna y Kevin Quevedo más adelantados; mientras que Jhonny Vidales fue el punta.

En cuanto a los resultados de cada tiempo, hay que detallar que se dieron de la siguiente manera: 0-0 en los primeros 25′; derrota por 3-1 a los 50′; y finalmente caída por 5-1 a los 75′. Lamentablemente Fabio Gruber tuvo el infortunio de anotar un autogol, mientras que Francesco Andrealli ingresó como variante y marcó el tanto del descuento para la ‘Bicolor’.

Este encuentro de práctica le fue de mucha utilidad a Barreto para sacar pequeñas conclusiones sobre el estado físico de sus jugadores, luego de haber tenido un largo viaje de más de 32 horas durante el pasado fin de semana. Lo importante era que soltaran las piernas y estén frescos ante la posibilidad de ser titulares contra Chile.

Fabio Gruber se perfila como titular frente a Chile. (Foto: La Bicolor)

De momento, según la información de L1 Radio, hay tres nombres que se perfilan como fijos contra la ‘Roja’: Alex Valera, Fabio Gruber y Piero Quispe. En lo que respecta al delantero de Universitario de Deportes, después de ser el salvador de la noche y anotar el 1-1 definitivo ante Rusia, tendrá la oportunidad de ser inicialista por todo el frente de ataque.

Gruber, por su parte, vio minutos contra Sochi FC y dejó buenas sensaciones más allá del autogol que anotó. Manuel Barreto confía en su potencial y espera que pueda sumarle a la Selección Peruana no solo ahora, sino en todo este proceso de reconstrucción para encontrar el tan mencionado recambio generacional.

Del lado de Quispe, al igual que Gruber fue titular en el partido de práctica de este viernes. El volante del Sydney FC regresó a una convocatoria después de un año y quiere recuperar el terreno perdido en todo este tiempo. Lo más seguro es que sea ubicado en la posición de Jairo Concha, buscando tener un volante de otras características para generarle problemas a Chile. Todo esto se definirá con el correr de los días.

Francesco Andrealli marcó el gol del descuento en el partido de práctica contra Sochi FC. (Foto: Como 1907)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con Rusia, Perú volverá a tener actividad la próxima semana cuando enfrente a su similar de Chile, en el partido correspondiente a una nueva edición del Clásico del Pacífico por la fecha FIFA de noviembre. Dicho duelo se disputará el miércoles 18 desde las 12:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Fisht (Sochi).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4), mientras que en territorio chileno se verá por Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

