Lo que parecía un sueño para muchos, hoy se vuelve realidad pues el mundo del fútbol internacional se paraliza este domingo 15 de noviembre por el esperado regreso oficial de una de sus máximas leyendas vivientes. A los 46 años de edad, el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá a vestirse de corto para disputar un encuentro profesional defendiendo la camiseta del Ravenna FC de la tercera división italiana. El histórico exjugador del Barcelona y campeón mundial jugará por primera vez desde su retiro definitivo, generando una enorme expectativa global entre los fanáticos.

Este trascendental compromiso corresponde a la decimocuarta jornada del Grupo B de la Serie C frente a su clásico rival regional, el Forlì FC. El espectáculo deportivo se disputará en el estadio Bruno Benelli con entradas totalmente agotadas, por la gran expectativa generada por el regreso de ‘Dinho’.

El entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, confirmó en conferencia de prensa que el flamante refuerzo arrancará como titular luciendo su tradicional dorsal número diez. El estratega italiano explicó que el equipo saldrá con un esquema ofensivo y que evaluará durante el desarrollo del compromiso cuántos minutos podrá sostener físicamente el experimentado futbolista brasileño.

Este regreso marca el fin de más de once años sin competir oficialmente por los puntos, ya que su última aparición profesional ocurrió en septiembre del 2015 con Fluminense antes de anunciar su retiro en 2018. El astro arribó a Italia este viernes y completó una práctica grupal.

Además de su rol como accionista e imagen global del proyecto liderado por el empresario Ignazio Cipriani, el brasileño asumirá este reto con un incentivo histórico personal. Durante el clásico regional, Ronaldinho buscará convertir su gol oficial número 300 en su carrera profesional, habiendo agotado previamente todas sus camisetas oficiales en las tiendas del club.

En el plano deportivo, este compromiso resulta vital para las aspiraciones de ascenso del elenco aurirrojo hacia la Serie B italiana. Actualmente, el Ravenna marcha en el segundo lugar de su grupo con veintinueve puntos tras trece fechas jugadas, enfrentando a un conjunto visitante que pelea por alejarse de los puestos de descenso.

¿Cuándo y a qué hora juega Ronaldinho?

El esperado redebut del crack brasileño se llevará a cabo hoy domingo 15 de noviembre a partir de las 11:30 de la mañana, según el horario oficial de Perú. Asimismo, el encuentro arrancará a las 13:30 horas de Argentina, Brasil y Chile, mientras que en España comenzará a las 17:30 en el Estadio Bruno Benelli.

¿Dónde ver el partido de Ronaldinho?

Para todos los aficionados sudamericanos y del resto del planeta que deseen presenciar el retorno de la magia, la transmisión oficial estará disponible gratuitamente vía streaming a través del canal oficial de YouTube de DSports (DIRECTV), además de Sky Football. Por su parte, en territorio italiano irá por Sky Sport Calcio y en Estados Unidos mediante CBS. Además, tendrás la información por la web de Depor.

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