En Bolivia, al parecer, no todos empujan el carro hacia el mismo lado. Cuatro seleccionados fueron desconvocados en las últimas horas debido a un cortocircuito con el club Bolívar de La Paz. Sucede que la directiva de dicho equipo tomó la decisión de que sus cuatro convocados se queden a disputar el último domingo el clásico ante The Strongest (ganaron 5-3), y luego se sumen a la ‘Verde’; sin embargo, el combinado nacional viajó un día antes con destino a Asia para enfrentar los amistosos ante Corea del Sur y Japón, preparatorios para el Repechaje al Mundial 2026. Es decir, viajaron sin los convocados de Bolívar.

Los cuatro jugadores no acudieron al llamado y desde la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) indicaron a Sports 360 que “no sabemos si viajarán, en Bolívar no nos informaron nada”. La última información oficial sobre el tema la dio a conocer Jorge del Solar, vicepresidente de Bolívar: “La fecha FIFA inicia oficialmente el lunes. Hay un partido programado para el domingo, juegan y luego se van, no creo que haya polémica al respecto”, dijo hace unos días. Sin embargo, la FPF tomó la decisión de desconvocarlos.

Se trata de Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Robson Matheus, quienes no estarán en los cotejos programados para el viernes 14 y martes 18 de septiembre. “El respeto a la selección debe existir por parte de todos, clubes jugadores y dirigentes”, le dijo a DIEZ un allegado al cuerpo técnico de la ‘Verde’. Los futbolistas debían presentarse el viernes en la noche en Santa Cruz para comenzar el viaje el sábado, pero no tuvieron el permiso de su equipo.

Sin la presencia de los cuatro convocados de Bolívar, la Selección de Bolivia, compuesta por ocho jugadores del plano local, viajó el sábado a Seúl, con previa escala en Sao Paulo (Brasil) y Doha (Qatar) para afrontar los amistosos con Corea del Sur y Japón. La nómina inicial de 26 jugadores quedó reducida a 22 y con ellos se afrontará los dos compromisos. Por cuestión de tiempo y de trámites de visa no se convocará a otros futbolistas.

Convocatoria inicial de Bolivia para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Luego fueron separados los jugadores de Bolívar. (Foto: FBF)

En ese sentido, el escándalo entre la Federación Boliviana de Fútbol y Bolívar de La Paz, más allá de las críticas de la prensa local, beneficiará a Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima. Con la desconvocatoria de Lampe, ‘Billy’ se perfila para ser titular en ambos compromisos, claves para seguir sumando minutos y llegar en las mejores condiciones al repechaje de marzo del próximo año en México.

El partido del viernes 14 contra Corea del Sur será en la ciudad de Dajeon desde las 7 de la mañana (hora de Bolivia, una menos en Perú), mientras que el duelo con Japón está programado para el martes 18 en Tokio (06:15 horas de Bolivia, 5:15 de Perú). Cabe recordar que Viscarra viajó directamente a Brasil y desde ahí se unió con el plantel de la ‘Verde’ con destino a Asia.

Debido al extenso viaje de vuelta, es probable que ‘Billy’ recién se reincorpore el jueves 20 a los entrenamientos de Alianza Lima, pensando en el último partido del Torneo Clausura y luego los play-offs, donde buscará clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Si todo sale bien, el portero llegará a disputar el repechaje mundialista en plena participación internacional con los íntimos.

Guillermo Viscarra cumple su primera temporada en el exterior, defendiendo a Alianza Lima. (Imagen: Alianza Lima)

