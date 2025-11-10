La Selección Peruana se alista para enfrentar dos amistosos ante Rusia y Chile, programados para el 12 y 18, respectivamente, en una convocatoria de Manuel Barreto, director técnico interino de la Bicolor, con algunas novedades y también otras ausencias, siendo la más llamativa la de Oliver Sonne, quien no viene sumando minutos en Burnley de Inglaterra, su actual equipo, por decisión estrictamente técnica. De hecho, su propio club aprovechó para saludar al peruano por su cumpleaños número 25, sin entrar en detalles en las razones futbolísticas.

“Nos sentamos con nuestro lateral peruano Oliver Sonne para hablar sobre su variedad de tatuajes y conocer el significado detrás de ellos ¡Feliz cumpleaños, Oliver!“, fue el mensaje de los ‘Clarets’ en sus redes sociales, sumado a un video colgado en su web y su canal de Youtube con una pequeña entrevista al ‘Vikingo’, contando detalles de sus tatuajes y el significado de su paso por la Selección Peruana.

“Perú ha sido muy importante para mí en mi carrera. Empecé en la selección nacional hace dos o tres años y me acogieron como a uno más. Se han convertido en mi familia. Quería hacerme algo que representara al país. Era muy importante para mí y estuve pensando mucho en qué tatuarme. Creo que quedó genial y me encanta. Es un tatuaje muy importante que simboliza un gran logro personal”, declaró Sonne sobre su relación con el Perú, país de su madre.

El lateral celebró su cumpleaños rodeado de sus compañeros y su familia, aunque a nivel deportivo no juega desde el 23 de setiembre, por la EFL Cup en la eliminación ante Cardiff City. Si nos remontamos a Premier League, su última presencia data del 30 de agosto, cuando ingresó en los últimos minutos en la derrota ante Manchester United en Old Trafford. Suma ocho partidos sin ser convocado en la liga inglesa.

Oliver Sonne suma tres partidos con Burnley en la Premier League 2025/26. (Foto: Burnley)

Una situación alarmante para el futbolista nacido en Dinamarca y que pasó por Silkeborg de la Superliga danesa. De hecho, tampoco fue convocado por esta causa a la fecha FIFA de octubre, en el inicio de la era Manuel Barreto, y su última presencia con la Selección Peruana se dio en la última fecha de las Eliminatorias, en la derrota por la mínima diferencia ante Paraguay en Lima.

A nivel club, también ese detalle llamó la atención en Burnley, que siempre está acostumbrado a dejar ir a una larga lista de futbolistas en cada jornada FIFA. Quilindschy Hartman (Países Bajos), Martin Dúbravka (Eslovaquia), Armando Broja (Albania), Hannibal Mejbri (Túnez), Lyle Foster (Sudáfrica), Josh Cullen (Irlanda), Axel Tuanzebe (RD Congo), Hannes Delcroix (Haití) y Lesley Ugochukwu (Francia Sub-21), Max Weiß (Alemania Sub-21) fueron los convocados de los ‘Clarets’ para esta fecha.

Sin embargo, no todo es malo para el ‘Vikingo’, quien puede aprovechar que algunos compañeros se sumarán a sus respectivas selecciones para ganar terreno en los entrenamientos del Burnley y convencen a su entrenador Scott Parker. Ojo, el equipo del peruano suma dos derrotas al ‘hilo’ y se ubica a un puesto de entrar a la zona de descenso en la Premier League.

Oliver Sonne tuvo la difícil labor de marcar a Richarlison en su debut en la Premier League. (AFP)

