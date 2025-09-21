Chile acabó último el proceso al Mundial en el último lugar de las Eliminatorias, donde ni Eduardo Berizzo ni Ricardo Gareca pudieron levantar al equipo desde la zona técnica. La última fecha doble la dirigió Nicolás Córdova, y ahora la directiva de la ANFP, máximo organismo deportivo chileno, tiene la misión de elegir al entrenador que comenzará con el proceso al Mundial 2030. Han sonado algunos nombres y hay un DT que gusta por su fama y buen presente, además que es chileno: Manuel Pellegrini. Actualmente en el Betis de España, el ‘Ingeniero’ no tiene definido su futuro y ese detalle podría abrirle las puertas para evaluar otras opciones.

Pellegrini tiene contrato hasta mitad del 2026, y de momento no ha llegado a un acuerdo para renovar su vínculo, pese al pedido del DT para no esperar hasta el cierre del próximo mercado. Según medios españoles, la directiva del Betis espera el desenlace de la temporada, donde los sevillanos afrontan LaLiga y la Europa League, aunque también no tendría contemplado un contrato de larga duración con respecto en este caso.

“El club ha definido una nueva hoja de ruta que contempla periodos más recortados y le pone sobre la mesa una ampliación corta, mientras que el técnico apuesta por firmar varios años más para continuar con su proyecto y seguir con los pasos al frente que se propone”, informó Mundo Deportivo, lo que podría cambiar los planes de Pellegrini.

Mauricio Pellegrini se perfila como el candidato ideal para reemplazar a Ricardo Gareca como DT de Chile. (Fuente: AFP)

En ese caso, y de no llegar a un acuerdo, Pellegrini quedaría libre a mediados del 2026, lo que podría ser aprovechado por la ‘Roja’ que busca un entrenador por un plazo extenso, pensando primero en volver al Mundial en 2030, y luego en reforzar las divisiones menores y trabajar duro en la renovación de una generación para próximos procesos.

Hace poco, el ‘Ingeniero’ dejó en claro con respecto a su futuro que no es un tema de debate en este momento. “No quiero ser el protagonista ahora viendo si renovamos o no. Para mí, lo importante es que el equipo esté ganando. Ya veremos más adelante los plazos de uno y otro lado para ver qué se va a hacer”, indicó el DT.

Eso sí, Manuel Pellegrini no es un entrenador económico. Según medios chilenos, el ‘Ingeniero’ recibe más de 6 millones de dólares por temporada. Es decir, mensualmente un pago de 500 mil dólares. De acercarse o poder nivelar ese sueldo y convertirse en el nuevo DT de la Selección de Chile, sería uno de los técnicos mejores pagados de la región.

Chile igualó sin goles ante Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

