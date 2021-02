A falta de un mes y medio para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección de Chile todavía no ha podido definir quien reemplazará a Reinaldo Rueda en el banquillo. Una tarea contra reloj, que desde la ANFP tendrán que resolver en el corto plazo, para empezar así a planificar sus próximo encuentros.

Hace unas semanas se daba por cerrada la negociación con Matías Almeyda. Sin embargo, con el pasar de los días esta opción se fue diluyendo, a tal punto que hoy parece imposible el arribo del ex DT de San Jose Earthquakes.

Según informa el diario sureño ‘La Tercera’, el tema con el argentino “se complicó mucho y ya se está viendo otra alternativa”. Bajo el mismo escenario, desde México corroboran dicha versión explicando cuál es el principal obstáculo: “El empresario Juan Lafuente les hizo saber a la ANFP que Almeyda no logró su salida de San José Earthquakes y no quiso romper el contrato de manera intempestiva”, apunta Super Deportivo.

La consagración de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana revalorizó a Hernán Crespo en su nueva faceta como entrenador. Fue así que el nombre el exdelantero sonó para sumarse a la ‘Roja’. Sin embargo, todo hace indicar que por ahora tiene pensando seguir entrenando a clubes, siendo Sao Paulo una opción certera de cara a la presente campaña.

Ahora, la idea sería buscar a un exseleccionado del elenco de la estrella solitaria. El nombre de Jose Luis Sierra es por ahora la única carta que manejan desde el país sureño. Aunque el ‘Coto’ actualmente dirige a Palestino, se mostró complacido de que su nombre suene en las oficinas de la ANFP.

“Me llena de orgullo que piensen que puedo ser candidato para la selección, pero nadie me vino a buscar directamente. No me voy a referir a rumores, porque no tengo ninguna información oficial de parte de nadie”, comentó tras el triunfo que consiguió su equipo este sábado ante Everton por la fecha 32 Campeonato Nacional de Chile.





