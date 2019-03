¿'Sergio Ramos' en lugar de 'Panenka'? La broma de Rodrigo tras famosa forma de patear penales del defensor

España tuvo que colocarse, una vez más, en las manos de Sergio Ramos para vencer a Noruega por las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. El defensor disparó de 'panenka' un tiro penal y de inmediato volvió a dar la vuelta al mundo como nos tiene acostumbrados.

Rodrigo Moreno, delantero de España, bromeó este sábado con que dentro de poco "la patente" de los penaltis "a lo Panenka" van a tener que "cambiar de nombre" por el de Sergio Ramos, después de que el central marcara.

"Demuestra una personalidad muy grande. Hemos hecho un buen partido, merecíamos salir de aquí con una victoria más abultada pero, lo mejor siempre ganar", explicó en declaraciones a los medios el autor del primer gol de España.



El delantero dijo que él no ha tirado un penalti así en su vida. "No sé si lo haría con un 1-1 en el primer partido de la clasificación. A lo mejor un 5-0 me atrevería", agregó.



Respecto a su actuación dijo que cree que hizo "un buen partido" pero también que es "autocrítico" y que "cuando el equipo está bien es más fácil destacar".



"Me he entendido muy bien con Jesús (Navas) en la banda. Él al principio estaba jugando todas las acciones en individual y siempre sacaba el centro, así que yo me metía más en el área y le dejaba más el hueco", explicó.



Además, reconoció que fue "especial" jugar en el estadio en el que es su casa por ser jugador del Valencia. "Para mi jugar con la selección es un orgullo tremendo y una satisfacción enorme y poder hacerlo en Mestalla más aún por el cariño que me tiene la gente y por el que le tengo yo a ellos así que ha sido un gol especial para mí", confesó.



