Desde el último lunes, y de manera oficial, Renato Tapia se convirtió en jugador libre tras cuatro temporadas en Celta de Vigo. Solo era cuestión de tiempo para que el calendario pase de junio a julio, lo que significó el final de su contrato con el club de Galicia. Una realidad que ya se conocía hace poco más de un mes. El ‘Cabezón’ sabía que su futuro iba a estar lejos de Vigo y esperó el final de su contrato (30 de junio) para definir su futuro. Con su carta pase en mano, el volante de contención tiene la libertad de escuchar ofertas y decidir qué rumbo tomar.

El mercado español y el europeo en sí están al tanto de Renato Tapia y su nombre ya ha sido relacionado con Girona, equipo que tendría la primera opción de ficharlo, pero no es el único que lo ha sondeado. Desde España, también lo asocian al Real Betis, Villarreal, con Ipswich Town (recién ascendido a la Premier League) y hasta el histórico Porto. Por tal motivo, Depor conversó con Santi Peón, periodista de la Cadena COPE, para que nos dé más luces sobre la situación del ‘Cabezón’.

Números de Renato Tapia Partidos Minutos Goles Asistencias Celta de Vigo 120 7340′ - 2

Mirada desde España

Tras llegar el último de contrato, Celta de Vigo despidió con un mensaje a Renato Tapia y la réplica del jugador no se hizo esperar. En ese sentido, la relación entre ambas partes terminó en buenos términos; por su parte, sobre el tiempo del peruano en materia futbolística, Santi Peón señaló que la primera temporada del ‘Cabezón’ y las otras tres restantes, en líneas generales, destacó por su juego, pero no terminó de explotar todo su potencial.

“Su paso se puede dividir en dos partes. Una primera temporada al llegar que fue espectacular, demostró el tipo de futbolista que es y lo mucho que podía aportar no solo al Celta, sino a la Liga en general. De hecho, despertó el interés de alguno de los grandes, como Atlético de Madrid. Todo lo que vino después de la primera temporada, la Copa América, el poco descanso que tuvo, por ende, la acumulacion de lesiones, todo eso llevó a que la segunda temporada fuese peor que la primera. A partir de ahí le costó mucho más entrar a la dinámica a pesar de que pasaron muchísimos entrenadores en el banquillo. Es indudable que es un grandísimo futbolista, pero que al margen de su primera temporada no pudo demostrar todo su potencial en Celta por varios factores”, comentó Peón.

Más allá de que se fuera con esa percepción de Galicia, el nombre de Tapia ha generado mucho interés en otros clubes, ahora más que nunca al ser agente libre. Girona parece estar un paso más adelante que todos, incluso ya se habla de un precontrato con el club que la próxima campaña jugará Champions League. Para Peón, el ‘Cabezón’ de estar al 100 % podría encajar perfectamente en el esquema de Míchel.

“Lo que está claro es que Girona es un equipo distinto al Celta, por filosofía de juego, esquema, por muchas cosas. [Girona] Ha demostrado que tiene un buen entrenador, que confía en sus futbolistas y eso es importante. Si pudiese encajar en Girona, que ahora ha traspasado a Aleix García... si bien no es el mismo estilo ni prototipo de jugador, Tapia si está al 100 % de sus posibilidades es un jugador que puede adaptarse a cualquier equipo del mundo, tiene mucho talento y sobre todo trabajo”, agregó el periodista español que cubre de cerca el día a día del club de Galicia.

Y si bien la principal opción estaría en el fútbol español, el nombre de Renato Tapia también apareció en el radar de clubes como Porto de Portugal e Ipswich Town, elenco recién ascendido a la Premier League para la próxima campaña. Justamente, el fútbol inglés es un mercado atractivo para el volante nacional de 29 años, no solo por el roce, la exposición y la competitividad, sino en materia económica. La ventana europea recién ha comenzado y el ‘Cabezón’ tiene hasta el 31 de agosto, último día de fichajes, para tomar la mejor decisión para su carrera.

“En el fútbol español tiene mercado, quizá no el mismo luego de su primera temporada, pero es evidente que tiene mercado. Dependerá, ahora cuáles son sus pretensiones económicas para poder llegar a un acuerdo en un fútbol como el español, que a nivel económico no está especialmente en su mejor momento. Sí me consta que la Premier siempre ha llamado la atención de Renato, de dar el gran salto, le gustaría tener la posibilidad de mostrar su valía, por lo menos en un equipo de la liga inglesa. Ahí se maneja más dinero, más capital y evidentemente podría haber más opciones. En la Liga ha demostrado que si está bien puede encajar en cualquier equipo, y por trabajo y estilo de juego si algún día da el salto a la Premier, es un jugador que destacaría seguro”, finalizó Santi Peón.





