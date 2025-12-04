La temporada 2025 ha marcado un hito financiero para el fútbol sudamericano, consolidando el crecimiento económico de sus competiciones de clubes. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ha reportado récords históricos en sus torneos más prestigiosos, destacando un proceso de gestión caracterizado por la transparencia y la reinversión continua durante la última década. En este escenario de bonanza, los clubes peruanos no han sido ajenos al reparto, logrando posicionarse dentro de la élite económica del continente gracias a sus campañas.

Las cifras globales reveladas por el ente rector son impactantes y reflejan la magnitud del torneo. La CONMEBOL Libertadores 2025 alcanzó un nuevo récord al distribuir un total de USD 209.000.000 entre los clubes participantes en todas sus fases. Además del éxito financiero, el torneo confirmó su arrastre popular con un récord de asistencia en los estadios, sumando un total de 4.396.259 espectadores a lo largo de la competencia.

Dentro del ranking de los 20 equipos con mayor recaudación, la presencia peruana es destacada. Universitario de Deportes se posicionó como el club nacional que mayores ingresos generó durante el certamen, ubicándose en el puesto 15 de la tabla general. El conjunto ‘crema’ logró acumular una cifra de 4.910.000 dólares, monto que corresponde a su participación desde la Fase de Grupos hasta los Octavos de Final.

Universitario quedó entre los mejores 16 de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

Muy cerca de su clásico rival, Alianza Lima también aseguró un lugar privilegiado en este listado financiero, ocupando la casilla 17. El cuadro ‘blanquiazul’ recaudó un total de 4.830.000 dólares, una suma significativa que, que abarca los premios obtenidos desde la Fase 1 hasta la Fase de Grupos.

La presencia de ambos equipos en este “Top 20” los coloca a la par, e incluso por encima, de otros gigantes del continente. Por ejemplo, los ingresos de Universitario y Alianza Lima superaron a los de clubes tradicionales como Barcelona de Ecuador, que sumó 4.430.000 dólares, o Bahía de Brasil, que alcanzó los 4.760.000 dólares.

En la cima absoluta de la pirámide económica se encuentra el campeón. Flamengo de Brasil lideró la tabla con una impresionante suma de 33.240.000 dólares, acumulados desde la fase de grupos hasta la gran final. Esta cifra monumental refleja la enorme diferencia que existe al levantar el trofeo, triplicando prácticamente lo que obtienen los equipos que se quedan en el camino en etapas intermedias.

Ránking de recaudación de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

El subcampeón, Palmeiras, también obtuvo una inyección económica envidiable, registrando ingresos por 17.230.000 dólares. Más abajo en la tabla, los semifinalistas también mostraron números fuertes: Racing de Argentina sumó 9.570.000 dólares, mientras que L.D.U. de Quito, el mejor representante no brasileño ni argentino, alcanzó los 9.240.000 dólares.

Para Universitario y Alianza Lima, haber asegurado casi 10 millones de dólares en conjunto representa un capital fundamental para planificar la temporada 2026, permitiéndoles reinvertir en sus planteles y buscar reducir la brecha deportiva con las potencias que lideran la tabla de recaudación.

Tabla de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025, en vivo con Talleres, Sao Paulo y Libertad: clasificación, puntajes y partidos de hoy | Foto: @alianzalima

¿Cuánto sumó Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Si bien este reporte es de Copa Libertadores, es necesario recalcar que el cuadro ‘blanquiazul’ supera los 4 millones por el concepto de precios de torneos internacionales, debido a que siguió participando en la Copa Sudamericana, llegando incluso hasta cuartos de final.

Es así pues que, en el caso de Alianza Lima, pudo conseguir adicionalmente un monto de 1.8 millones de dólares en su participación en el segundo torneo más importante de la región a nivel de clubes. Si sumamos ambas cifras, el cuadro ‘íntimo’ ha podido acercarse a los 7 millones de dólares en premios por avanzar en los torneos internacionales.

Ránking de recaudación de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

