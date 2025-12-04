Si bien tuvo un buen inicio durante el partido, e incluso logró ponerse en ventaja con el tanto de penal de Martín Távara, Sporting Cristal no pudo superar a Alianza Lima en condición de local y, tras el 1-1 en el Estadio Nacional, están obligados a imponerse este sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el comando técnico rimense deberá hacer algunos reajustes si quiere plantear una oncena competitiva y pelear por meterse a la final de los play-offs.

Sucede que el último miércoles se confirmó la lesión muscular que padece Luis Abram, motivo por el cual no pudo terminar el partido de ida y tuvo que ser sustituido por Nicolás Pasquini a los 30′. En ese sentido, Paulo Autuori tendrá algunos días para definir al reemplazante ideal del también zaguero de la Selección Peruana.

En teoría, por lo visto en el Nacional, la primera y más lógica opción es correr a Rafael Lutiger como zaguero por izquierda y ubicar a Pasquini como lateral. Caso Autuori decida utilizar una línea de tres, Miguel Araujo iría por derecha, Lutiger como líbero y Pasquini como stopper zurdo, teniendo a Maxloren Castro como carrilero.

La otra opción es que Sporting Cristal apueste por un defensor diestro por el lado izquierdo, siendo Alejandro Pósito el que está a la expectativa. De ser así, Pasquini se mantendría como lateral zurdo en una línea de cuatro. Todas estas variables serán ensayadas por Autuori en estos días previos al partido de vuelta.

Por experiencia y recorrido en este tipo de partidos, todo hace indicar que el director técnico brasileño sostendrá la variante que aplicó en medio del partido cuando Abram se lesionó. En ese sentido, la línea defensiva rimense estaría conformada de la siguiente manera: Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Nicolás Pasquini.

Por otro lado, queda saber si Paulo Autuori también moverá sus fichas en la volante y en la ofensiva, dependiendo de su cambia su propuesta o mantiene la idea de presionar alto para complicar la salida de Alianza Lima. Se espera que Yoshimar Yotún tenga más minutos, siempre y cuando un volante salga para darle su lugar. Veremos qué decisión toman en tienda celeste.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

