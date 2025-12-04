Han pasado más de 10 años desde la primera vez en la que una talentosa mediocampista de Amazonas aparecería en Lima para ganar su primer título con Universitario de Deportes. Aquella ‘pelirroja’ que llamó la atención en la primera final del fútbol femenino peruano que se jugó a puertas abiertas está lista para alzar un título más con las ‘leonas’, pero también para sembrar un legado en la Selección Peruana, del cual forma parte en este novedoso proceso clasificatorio. Cindy Novoa es una de las protagonistas de una nueva edición del ‘clásico peruano’ que pondrá en la gloria nuevamente solo a uno.

Apenas aterrizó a Lima se dirigió a concentrar con Universitario, volvía de Venezuela, después del partido de la Liga de Naciones Femenina de la Selección Peruana. Dónde el resultado no fue el que muchos esperaban, después del gran triunfo frente a Chile en Cusco, pero por problemas logísticos no lograron presentarse con un buen trabajo previo.

“Han sido unos días duros. Hemos estado 15 días en Cusco con la selección. Hace unas horas llegamos, duele mucho perder con la selección, que para nosotros es lo más importante. Pero como hoy les dije a mis compañeras, queda atrás esto y hoy nos enfocamos en la final, en lo que queremos ganar y en que queremos cerrar bien el año”, indicó en exclusiva para Depor.

En la misma línea explicó por qué el duro golpe sufrido ante la ‘Vinotinto’. “Tuvimos ahí unas cosas internas que pasaron, que al final llegamos apenas un día antes y la idea era llegar con dos días de anticipación para poder preparar el partido con Venezuela, pero al final son cosas que se dan. Venezuela fue a superior a nosotros pero esperemos que de acá a abril, que tenemos los siguientes partidos, estemos más preparados", comentó.

Pero más allá de ello, Cindy resaltó que fue importante marcar historia ante un plantel como Chile, ganando después de 19 años. Además de destacar el buen trabajo que ha hecho el profe Spinelli con las visorias y el encontrar a jugadoras nacionalizadas. Pero sobretodo con el trabajo motivacional y lo estudioso que es el estratega. “Pareciera que nos conoce desde años, más que entrenador es nuestro amigo”, agregó.

Ahora, a la mediocampista le tocó darle vuelta rápido a la página de la ‘Bicolor’ porque su próximo gran objetivo es volver a salir campeona con Universitario de Deportes. Su regreso se da apenas a tres días previos de lo que será la primera final en Matute frente a Alianza Lima, escenario en donde celebraron recientemente por el título del Torneo Clausura.

Pero ahora, es diferente. Con los errores estudiados -pese a la victoria- Cindy queda a disposición de el profe Usme, a quien aplaude en los trabajos de volverse a reponer tras la primera derrota en la final del Torneo Apertura. “Perder te da una nueva oportunidad de ver en qué has fallado, qué está pasando con el equipo. Entonces para nosotras fue un golpe duro perder y volvernos a nuestra realidad”, dijo.

Fue ese “primer golpe” el que las motivó para que en la final del Clausura lograran quedarse con el triunfo, superando también las adversidades físicas que necesitaban superar para resistir el torneo largo que ahora se juega con el nuevo formato impuesto por la FPF, lo que les ha permitido a muchas futbolistas seguir viviendo de su sueldo.

En cuanto al balance con el profesor Andrés Usme, mencionó: “Hemos venido trabajando juntos, el profe ha aprendido a conocernos, ha manejado un grupo de mayores, de menores, y creo que ahora somos una gran familia que busca campeonar, ¿no? Y esto, ahora más que él ha venido con su hermana, y su hermana para nosotros es una admiración, y tenerla en el campo nos ayuda mucho".

De quien habla Cindy Novoa es de Catalina Usme, una referente del fútbol sudamericano, la ‘Marta’ colombiana, que a mitad de año aceptó la propuesta de la ‘U’ rompiendo por completo el mercado por lo sorpresivo de tener a una jugadora de tan alto nivel en el fútbol peruano. La sorpresa no fue solo para el público, si no para las mismas futbolistas.

“Sí, cuando me enteré que Catalina venía, no lo podía creer, porque siempre la veíamos con Colombia en los Mundiales. Tenerla ahora en el campo es increíble, jugar es muy fácil, ella con su experiencia nos ordena, trata de ayudarnos, entonces se vuelve más fácil jugar con ella. Ha sido una gran compañera, y sobre todo, nos encanta mucho que es un buen ser humano, y siempre está ahí dispuesta a ayudarnos, con su humildad”, manifestó.

Si bien tienen toda la actitud de ganar la primera final de la Liga Femenina 2025, un golpe llegó a mitad de semana cuando la Comisión Disciplinaria de la FPF suspendió Campomar por lo sucedido al final del Torneo Clausura, impidiendo que jueguen en el recinto donde lo hicieron por todo el año, pero para Cindy esto no representa una dificultad mayor.

“Sí nos agarró de sorpresa cuando estábamos en la Selección que la cancha donde veníamos jugando fue suspendida, pero la U es un equipo grande y bueno, donde juguemos tenemos que hacer respetar el escudo y no importa donde la cancha nos toque. Sería muy bonito, claro, porque no volver a jugar en el Monumental y que toda la gente nos acompañe”, comentó instantes antes de que se oficializara esa plaza.

Finalmente, y como lo mencionábamos al inicio, Cindy es una de las más grandes referentes que tiene Universitario de Deportes. Teniendo la posibilidad de este año sumar su sexto título con las ‘leonas’, fue clara respecto a lo que será su futuro para el 2026. ¿Ya cumplió un ciclo o seguirá vistiendo la ‘crema’?.

“He sido campeona cinco veces, pero en diferentes años. Desde el 2019 que el fútbol femenino es más visto por las personas, entonces se conoce más de mí. Pero he estado en años 2014, 2015 y algunos años he estado en otros clubes. Mi más larga temporada ha sido desde que regresé en el 2022. Entonces para mí campeonar sería una alegría grande porque sería una de las más campeonas en Universitario. No sé cómo funciona el ciclo, pero yo siempre voy a estar en el lugar donde sea feliz, esté cómoda y lo que me hace sentir bien”, respondió.

