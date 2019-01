¿Y ahora? Nico Díaz dio una nueva explicación de lo ocurrido con el futbolista venezolano en el Sub 20

La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha alcanzado límites insospechados, incluso, por el mismo protagonista del lamentable hecho. Por lo que las reacciones y disculpas no han tardado en llegar. Luego de que Nico Díaz explicara lo ocurrido y pidiese perdón por llamar "muerto de hambre" al futbolista venezolano Pablo Bonilla por medio de sus redes sociales, también envió una carta abierta por medio de la 'Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile'.

A través de un escrito que el propio ente rector del fútbol chileno publicó en sus redes sociales, el jugador de 'La Rojita' expresó sus "sinceras disculpas por mi reprochable actitud hacia Pablo Bonilla y el pueblo venezolano durante el desarrollo del partido entre Chilen y Venezuela por el Sudamericano Sub 20", señala en la primera parte de la carta.



Nico Díaz, quien explicó que su reacción estuvo motivada por un intercambio de palabras con el jugador de la 'Vinotinto' durante el encuentro por el Sudamericano Sub 20 , aseguró que su intención no "fue la de denigrar o insultar al pueblo venezolano. Al igual que millones de chilenos, he tenido la suerte de compartir con personas que han llegado de Venezuela a Chile y me he dado cuenta de su calidad humana".

El futbolista chileno extendió sus disculpas al técnico de Venezuela Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo, como también a la Federación Venezolana de Fútbol, y apuntó que el popular dicho: 'Las cosas que pasan en la cancha, se quedan en la cancha', no justifica su actitud, cambiando así lo que dijo en un principio en sus redes sociales, donde de alguna manera justificó su reacción al asegurar, precisamente, que su "calentura del momento son cosas que pasan en la cancha".