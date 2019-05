Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 Polonia 2019: así se mueven los grupos del torneo continental

Con el pie izquierdo. Colombia, que perdió 2-0 con Senegal, y sobre todo México y Ecuador , con sendas derrotas ante Japón e Italia respectivamente, vieron reducirse este domingo sus opciones de clasificar a octavos del Mundial Sub 20 de Polonia. El 'Tri', que queda con su casillero de puntos sin estrenar en la llave B luego de perder 3-0 ante Japón, y Ecuador, que no hizo bueno el empate ante los nipones en la primera fecha al perder con Italia (1-0), se jugarán a una carta su continuidad en Polonia en el duelo que les medirá el miércoles en Gdynia.



La 'Mini-Tri' sólo suma un punto y un empate entre Italia y Japón en la tercera fecha le condenaría a que su techo fuese el tercer puesto. Sólo los cuatro mejores terceros acceden a octavos. Mejores son las perspectivas de Colombia, que venía de brillar en el primer partido del Mundial ante la anfitriona Polonia (2-0), pero que cayó 2-0 este domingo ante el subcampeón africano Senegal en la segunda fecha de la llave A.



La anfitriona Polonia, que había perdido en la primera fecha ante Colombia (2-0), lavó la imagen ofrecida en aquel tropiezo goleando este domingo a Tahití (5-0) en Lodz. Con estos tres puntos, Polonia iguala con Colombia en el segundo puesto del grupo, ambos con tres unidades, por las 6 que ostenta Senegal, mientras que Tahití, rival del combinado 'cafetero' en la última fecha, cierra con cero puntos, cero goles a favor y ocho en contra en dos partidos.



En caso de igualdad a puntos en la última fecha, el primer criterio para romper el empate es la diferencia general de goles entre los tres partidos. Los equipos latinoamericanos no comenzaron con buen pie este domingo la segunda fecha del Mundial Sub 20 de Polonia. Las derrotas de México y Ecuador en la llave B complican su presencia en los octavos de final, mientras que Colombia vivió una cura de humildad ante Senegal.



