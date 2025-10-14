Unitel es el canal encargado de transmitir el Bolivia vs. Rusia, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará este martes 14 de octubre desde las 12:00 p.m. (hora peruana y 1 hora más en Bolivia) en el VTB Arena de Moscú. la ‘Verde’ busca cerrar con éxito su gira internacional antes del repechaje rumbo al Mundial 2026. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

El combinado de Bolivia, dirigido por Óscar Villegas, llega con confianza tras vencer 1–0 a Jordania en su más reciente amistoso. La selección boliviana se prepara para disputar el repechaje mundialista y estos encuentros sirven para afinar la estrategia, consolidar el bloque defensivo y dar minutos a sus jóvenes figuras como Moisés Paniagua y Enzo Monteiro.

Por su parte, Rusia afronta su gira internacional con una base de futbolistas del Zenit, CSKA Moscú y Krasnodar. Aunque el equipo europeo no compite en torneos UEFA debido a sanciones, ha mantenido un calendario activo de amistosos para mantenerse en ritmo y medirse ante selecciones con estilos diferentes.

Este compromiso representa una buena oportunidad para la ‘Verde’ de sumar roce internacional ante una selección con peso físico y experiencia mundialista. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en 2012, con empate 1–1 en Moscú, por lo que esta nueva edición promete ser igualmente pareja.

En cuanto a las alineaciones, Bolivia apostaría por Carlos Lampe en el arco y un tridente ofensivo con Miguel Terceros, Paniagua y Monteiro. Rusia, en tanto, tendría en el once a figuras como Matvéi Safónov y Antón Miranchuk, buscando imponer su localía en el VTB Arena, recinto con capacidad para 27 mil espectadores.

¿Cómo ver Unitel en vivo para seguir Bolivia vs. Rusia?

Si quieres seguir el partido entre Bolivia y Rusia este será transmitido por Unitel y Fútbol Canal en territorio boliviano. Además, los suscriptores de FBF Play podrán disfrutar del encuentro por streaming oficial.

¿Cómo ver Unitel en vivo por señal abierta?

Para seguir el encuentro por señal abierta, solo debes sintonizar Unitel, que llega a todo el país a través de sus estaciones afiliadas. En La Paz se emite por canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras ciudades como Oruro, Sucre, Potosí y Tarija también puede encontrarse entre los canales 2 y 13, según la frecuencia local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por cable?

Si cuentas con servicio de televisión por cable, puedes acceder a Unitel a través de las principales operadoras nacionales. En Tuves, AXS y COTAP, el canal forma parte del paquete básico y transmite en señal HD para las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También puedes encontrarlo en distintas frecuencias de acuerdo con tu región y proveedor local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por internet?

Para seguir el partido por internet, puedes ingresar a la web oficial Unitel.tv, que ofrece su señal en vivo para todo el país. Solo necesitas conexión estable a internet para disfrutar del partido desde cualquier dispositivo. También está disponible la señal de FBF Play, la plataforma de streaming oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, donde puedes acceder con tu cuenta registrada.

¿Cómo ver Unitel en vivo en Bolivia?

Para ver Unitel en vivo en Bolivia, solo debes sintonizar su señal abierta desde cualquier televisor con antena TDT o tradicional. En La Paz se encuentra en el canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras regiones como Oruro, Sucre, Potosí, Tarija y Trinidad, la frecuencia puede variar entre los canales 2 y 13, según la localidad.

¿Cómo ver Unitel en vivo desde Rusia?

Si te encuentras fuera del país, puedes seguir la señal de Unitel.tv desde cualquier lugar del mundo mediante el uso de una conexión VPN configurada con ubicación en Bolivia. De esta forma, podrás acceder a la transmisión oficial y disfrutar del encuentro amistoso en tiempo real.

