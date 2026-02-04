El inicio de la temporada 2026 trae movimientos importantes en el fútbol sudamericano, y uno de los más comentados tiene como protagonista a un viejo conocido del medio peruano. Fabián Bustos, recordado por su exitoso paso por Universitario de Deportes, volvió a escena esta vez desde Colombia, donde fue presentado como nuevo entrenador de Millonarios. Su llegada se da en un momento exigente para el club azul, que busca reencontrarse con los resultados y recuperar protagonismo en la liga. En ese contexto, el estratega argentino ofreció habló del nuevo reto que va a tomar y el sentir de tener en sus filas a un delantero de élite como Radamel Falcao.

Durante su presentación, Bustos se mostró agradecido por el trato recibido y no ocultó su satisfacción por asumir este nuevo desafío en su carrera. “Primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la aceptación en los distintos medios; más allá de algún comentario, que es normal, estoy agradecido por cómo me han tratado”, señaló en conferencia, dejando claro que valora el respaldo inicial en su llegada al fútbol colombiano.

El técnico también resaltó lo que significa para él dirigir en una liga que desde hace tiempo estaba en su radar profesional. “La verdad es que es un gusto y un lujo estar en este país, al que muchas veces estuve cerca de llegar. Esta es una oportunidad hermosa”, expresó, remarcando que ahora su enfoque principal estará en el trabajo diario para llevar a Millonarios a los lugares que su historia demanda.

Uno de los puntos que más atención generó fue la presencia de Rodrigo Ureña en el plantel, jugador al que Bustos ya dirigió en Universitario. Si bien evitó profundizar en casos individuales, quedó claro que el técnico valora tener futbolistas que ya conocen su idea, lo que puede facilitar el proceso de adaptación en este nuevo proyecto deportivo.

Fabián Bustos fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Millonarios. (@millosFCoficial)

Sin embargo, el nombre que se llevó la mayor parte de los reflectores fue el de Radamel Falcao García. Bustos no escatimó elogios para el delantero colombiano y destacó lo que representa tenerlo bajo su conducción. “Me siento a gusto de estar en un club tan importante como este y, obviamente, de poder tener la chance de dirigir a jugadores como Radamel, con una impecable trayectoria de un alto nivel”, sostuvo.

El estratega fue más allá y ubicó al ‘Tigre’ entre los grandes referentes del fútbol de su país. “Creo que, de los últimos 10, 15 o 20 años, es uno de los tres mejores jugadores de Colombia, o por lo menos para mí”, agregó, dejando en claro el respeto que siente por la carrera del atacante y el impacto que puede tener en el vestuario.

Pese a ello, Bustos también remarcó que en su equipo no habrá nombres intocables y que la competencia interna será clave. “Hay una gran competencia porque tenemos cuatro jugadores de área como Leo Castro, Rodrigo Contreras, Jorge Hurtado y Radamel; hay una competencia muy grande en esa zona”, explicó, reforzando la idea de que todos deberán ganarse un lugar.

En cuanto a los objetivos colectivos, el exDT de Universitario fue claro al señalar que Millonarios está obligado a pelear arriba. “Equipos con esta nómina y esta historia tienen la obligación de pelear campeonatos. Tenemos que estar en los primeros lugares”, afirmó, marcando el estándar de exigencia que pretende instalar desde el inicio de su gestión.

Finalmente, Bustos también se refirió al estilo que buscará imponer y a la relación con la hinchada. “Lo que más me gustaría es que la gente se sienta identificada y para eso hay que ganar. No somos defensivos, somos equilibrados”, comentó, dejando claro que su propuesta buscará resultados, pero también una identidad que conecte con el público azul.

