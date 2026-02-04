En las últimas horas se reveló la información de que estamos a detalles de tener a un nuevo peruano en el extranjero y rápidamente se elevaron las expectativas por el desenlace que pueda tener esta negociación. Se trata de Rafael Guzmán, zaguero de 18 años que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente en Universitario de Deportes, pero que hace no mucho tuvo una pasantía en España y ahora está a detalles de convertirse en nuevo futbolistas del Juvenil A del Real Betis.

En medio de este panorama, Piero Alva, entrenador de la Sub-18 crema y que llegó a dirigir a Guzmán, conversó con el programa Mano a Mano y analizó esta importantísima posibilidad para el joven defensor. Según su opinión, esta es la única manera para que chicos con Rafael den un salto de calidad en sus carreras.

“Siento que es la única forma de que el fútbol se desarrolle”, apuntó tajantemente, haciendo una fuerte crítica a los clubes del fútbol peruano. Para el exdelantero de Universitario, muchos chicos como ‘Rafa’ ya están preparados para tener minutos en Primera División, pero normalmente no reciben el espacio que merecen en los planteles.

Alva no solo planteó el caso de Guzmán, sino también el de Álvaro Rojas y Sebastián Osorio: “Yo creo que, definitivamente, ‘Rafa’, así como Álvaro Rojas (cedido a Cienciano) y Sebastián Osorio (cedido a la Universidad César Vallejo), podrían haber tenido ya espacio para empezar a sumar minutos. Y con esos minutos, ir consolidándose en el primer equipo”.

Hablando específicamente de Rafael Guzmán, el ‘Zorro’ sostuvo que, pese a sus cortos 18 años, debió haber tenido más oportunidades en el primer equipo de la ‘U’. “Le sobraba para jugar en Liga 1. Hace bastante que ‘Rafa’ ha podido tener minutos, sinceramente”, agregó.

Para encontrar una explicación a esto, Piero Alva apuntó que, frente al crecimiento de Universitario como institución, las exigencias son cada vez mayores y eso los obliga a apostar por nombres de mayor experiencia. “La institución cada vez se hace más sólida y fuerte, cada vez hay objetivos más importantes”, comentó.

“Eso hace que se tenga que pensar quela experiencia te puede generar más seguridad para llegar a esos objetivos”, aseveró. Y es que por más calidad que tenga Guzmán, la ‘U’ tiene muy copada la posición defensiva y eso limita sus posibilidad de tener minutos en la Liga 1.

Por otro lado, en cuento a las negociaciones para que se materialice la llegada de Rafael Guzmán al Real Betis, hace falta solucionar unos inconvenientes con el transfer, pues todo se desarrollo en el límite del cierre del libro de pases en Europa. Eso sí, el back central ya fue inscrito en el Juvenil A del conjunto bético para acelerar todo, por lo que en la ‘U’ son optimistas.

En cuanto a su recorrido en tienda estudiantil, ‘Rafa’ fue captado por el área de scouting del club y producto de su crecimiento futbolístico y sus indudables condiciones como defensor, en agosto del 2024 le hicieron su primer contrato profesional. Además, hizo un consistente recorrido en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de la Selección Peruana.

“Nadie se espera debutar a los 16 años, pero es en base de todo mi esfuerzo. Siento que muy independientemente de que haya sido a tan temprana edad, yo creo que todo el esfuerzo que he puesto ha valido la pena”, dijo Guzmán tras jugar contra Junior en la pretemporada del año pasado. Hoy su presente es otro y está cerca de dar el salto a Europa.

El Juvenil A del Real Betis juega la División de Honor, donde marcha como líder absoluto junto al Granada, ambos con 45 puntos. Además, enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey Sub-19 y al Tottenham en los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League. Ojalá todo se concrete por el bien de ‘Rafa’.

