Uruguay vs. Ghana: fecha, horarios y canales por fecha 3 del Mundial Qatar 2022

Conozca usted de los horarios y canales del partido que sostendrán las selecciones de Uruguay y Ghana por la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial Qatar 2022 de la FIFA el próximo viernes 2 de diciembre en el Estadio Al Janoub de la localidad de Al Wakrah. El choque está programado para las 10 de la mañana (en Perú y dos horas más en Uruguay) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL por las señales de ANTEL Latina, y DIRECTV Sports para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía TVE y Teledeporte. También puedes seguir el minuto a minuto de la web de Depor.

Tomando en cuenta partidos oficiales y amistosos, el entrenador Diego Alonso ha logrado una espectacular imbatibilidad que lo hace favorito para ganar el tercer y último partido del Grupo H ante los europeos. Sin embargo, el equipo liderado africano no apunta a ser un rival fácil y ya lo ha demostrado en las Eliminatorias de la CAF.

Cabe recordar que la última vez que Ghana y Uruguay se vieron las caras en un Mundial fue en 2010, cuando los charrúas ganaron por penales la tanda de penales en la instancia de cuartos de final. Después, nunca han vuelto a jugar ni en duelos amistosos ni oficiales.





Uruguay vs. Ghana: canales y horarios





PAÍS HORA CANAL Argentina 12:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 12:00 TV Globo Bolivia 11:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 10:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 12:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 10:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 10:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 11:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 12:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 11:00 Televen México 09:00 Televisa, TV Azteca España 16:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos (WA) 11:00 FOX Sports

Con una nueva generación liderada por Federico Valverde, y con el posible último Mundial de sus figuras Suárez y Cavani, los uruguayos buscarán ser protagonistas. Los orientales llegarán al partido ante los africanos tras haber jugado ante Corea del Sur y Portugal de Cristiano Ronaldo.

Desde el final de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, Uruguay se ha dedicado a disputar partidos amistosos frente a diversas selecciones del planeta por fecha FIFA. Venció a México (3-0), empató ante Estados Unidos (0-0) y le ganó a Panamá como local (5-0). Y le restan amistosos para el parón internacional de septiembre.

Diego Alonso asumió las riendas del equipo en enero tras la salida de Óscar Washington Tabárez y en momentos en que Uruguay estaba fuera de Qatar. Con el “Maestro” Tabárez al frente, la Celeste asistió consecutivamente a los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Quedó cuarto en Sudáfrica.





Qatar 2022: calendario del Mundial





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





