Uruguay vs. República Dominicana jugarán este viernes 10 de octubre, en el cruce correspondiente a los amistosos Internacionales de la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Nacional Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malasia), donde los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán convencer al DT y meterse en su universo de convocados para el Mundial del 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Uruguay dio a conocer la lista de convocados, bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, para los dos encuentros que se jugarán en Malasia, siendo el primer de ellos ante República Dominicana y luego ante Uzbekistán. Son 17 los futbolistas que están en esta nómina ya que el entrenador argentino tiene a 12 sparrings que forman parte del actual plantel de la Sub-18 que dirige Diego ‘Ruso’ Pérez.

Jugadores como el capitán Federico Valverde, los arqueros Sergio Rochet y Santiago Mele, y los defensas Mathías Olivera, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Josema Giménez, Matías Viña y Joaquín Piquerez no integran la convocatoria.

Tampoco están los volantes Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta ni los delanteros Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Kike Olivera, Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez quienes habitualmente forman parte de las convocatorias.

Es por eso que se trata de una buena chance para aquellos por los que sí apostó el ‘Loco’ Bielsa y que a lo largo de las Eliminatorias no fueron convocados o tuvieron escasa participación en los 18 encuentros que disputó Uruguay. Son 17 los jugadores convocados para la fecha FIFA de octubre para los duelos ante República Dominicana y Uzbekistán.

Los arqueros son Franco Israel y Cristopher Fiermarín, los defensas son José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi, los volantes Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez y Rodrigo Zalazar, y los atacantes Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.

Por el lado de República Dominicana, el DT argentino Marcelo Neveleff convocó a 26 jugadores entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras en la Copa Oro y se perdieron el juego ante Jordania, el pasado 9 de septiembre en tierras asiáticas, por compromisos con sus respectivos clubes.

También regresa a una convocatoria el portero Noam Bauman, quien participó en los amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado. Dicho plantel volverá a contar con el defensa Júnior Firpo, del Betis de España, su figura de mayor junto a Mariano Díaz, exReal Madrid y hoy en Alavés, también de España, quien no fue considerado.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. República Dominicana?

El encuentro entre Uruguay vs. República Dominicana está programado para este viernes 10 de octubre desde las 7:45 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:45 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:45 a.m.; en México a las 6:45 a.m.; y en España a las 2:45 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Uruguay vs. República Dominicana?

El partido entre Uruguay vs. República Dominicana se disputará en el Estadio Nacional Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malasia), con la transmisión exclusiva de AUF TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR