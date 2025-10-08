La Selección Peruana se alista para afrontar su primer examen de la era interina de Manuel Barreto, con miras al duelo amistoso frente a Chile este viernes 10 de octubre en Santiago. En medio de la expectativa por los nuevos convocados, uno de los referentes del grupo, Jesús Castillo, compartió sus sensaciones sobre el momento que vive el equipo y envió un mensaje especial de apoyo a Felipe Chávez, joven futbolista del Bayern Múnich II que vive sus primeros días con la ‘Blanquirroja’. El volante de Universitario afirmó sentirse en el mejor momento de su carrera y aseguró que el grupo trabaja con entusiasmo para plasmar la idea del nuevo comando técnico.

Durante su diálogo con la prensa en la Videna, Castillo fue claro al destacar la oportunidad que representa esta fecha FIFA para los jugadores más jóvenes. “Este partido sirve para mostrarnos, para volver a creer y para demostrar de qué estamos hechos nosotros los jóvenes”, comentó, dejando en claro que el plantel afronta el amistoso con la mirada puesta en el futuro y con la ilusión de ganarse un lugar en el próximo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

El mediocampista, figura en el mediocampo de Universitario, también resaltó su buen presente en la Liga 1, algo que le ha permitido llegar con confianza a este nuevo llamado. “Me siento en el mejor momento de mi carrera, tanto futbolística como físicamente”, indicó, valorando la continuidad que ha tenido bajo la dirección de Jorge Fossati en el cuadro crema.

Uno de los temas que más interés generó fue la adaptación de Felipe Chávez, la joven promesa de 18 años que milita en el Bayern Múnich II y que debutará con la absoluta. Castillo no dudó en mostrar su respaldo al nuevo convocado: “Felipe se está adaptando bien al grupo. Es un jugador nuevo para nosotros y tenemos que acogerlo como se merece”, comentó el volante, reflejando la unión que se vive en el vestuario nacional.

Castillo también se refirió al mensaje que el técnico Manuel Barreto ha transmitido al grupo durante los primeros entrenamientos en la Videna. “Nos pide ser equipo, correr el uno por el otro y mostrarnos siempre con la pelota”, explicó, resaltando que el nuevo entrenador busca potenciar el juego colectivo y dar confianza a los futbolistas que recién se integran.

En relación con el amistoso ante Chile, el jugador consideró que será una buena oportunidad para medir el nivel del equipo y fortalecer la idea de juego del comando técnico. “El objetivo es demostrar en el campo lo que el profe quiere. Queremos plasmar su idea y competir de la mejor forma”, afirmó, dejando entrever que la Selección no solo busca resultados, sino también consolidar una identidad futbolística.

Cabe destacar que esta convocatoria presenta una mezcla interesante entre experiencia y juventud. Además de Felipe Chávez, destacan nombres como Juan Pablo Goicochea (Platense) y Luis Ramos (América de Cali), quienes buscarán mostrarse ante un rival de jerarquía en un Clásico del Pacífico.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

