Cuando Nolberto Solano aceptó el reto de tomar las riendas de la Selección de Pakistán, sabía perfectamente que tendría que lidiar con muchas dificultades, no solo sociopolíticas, sino también de materia prima para conformar un plantel capaz de rendir en la máxima competencia. Sin embargo, al ser este su primera aventura como seleccionador, asumió esas complicaciones como una oportunidad para crecer y, sobre la marcha, encontrar soluciones para el fútbol pakistaní.

Tras sumar sus primeros partidos con la Sub-23, donde cayó frente a Irak (8-1), Camboya (1-0) y Omán (1-0), ‘Ñol’ está a pocas horas de afrontar su estreno con el seleccionado mayor en el proceso clasificatorio para la Copa Asiática 2027, la cual se llevará a cabo en Arabia Saudita. El rival será Afganistán, en el compromiso pactado para este jueves 9 de octubre desde las 4:00 a.m., donde buscará enderezar el camino complicado que le dejó su antecesor, el inglés Stephen Constantine –son terceros en el Grupo E, con dos derrotas en dos partidos–.

Así pues, con este encuentro a la vuelta de la esquina, Solano charló con The Guardian para dar a conocer sus impresiones tras estos primeros meses en su nuevo cargo, dejando en claro que no quiere que Pakistán sea la cenicienta del fútbol asiático. Por el contrario, el exvolante espera aportar su granito de arena para fortalecer los cimientos de una selección que sea capaz de competir con el resto sin sentirse inferior.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: ‘Tres puntos en la bolsa’. ¡No! Intentaremos ser muy competitivos. Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten. Tenemos un par de partidos por delante; estamos trabajando muy duro para que Pakistán clasifique para la Copa Asiática“, señaló.

Nolberto Solano debutará en las Clasificatorias para la Copa Asiática 2027. (Foto: FPF)

Hablar sobre su filosofía de juego, el exfutbolista del Newcastle United explicó que, si bien le gustaría plasmar un estilo similar al de Jürgen Klopp o tomar como referencia la propuesta de Pep Guardiola, es consciente que primero debe ser realista y adaptarse al material humano que cuenta a su disposición. Así pues, tomando en cuenta eso, lo primero que buscará es tener un equipo sólido y que tenga la ambición de demostrar que pueden ser competitivos en el continente asiático.

“Me gustaría jugar como (Jürgen) Klopp, me gusta el estilo de (Pep) Guardiola, pero hay que ser realistas. Mi filosofía es intentar construir un muy buen equipo, con un gran espíritu de equipo. Eso es fundamental para sobrevivir, sobre todo cuando se juega al máximo nivel. Queremos trabajar muy duro y, a pesar de todos los problemas que tenemos, debemos estar unidos. Sin excusas”, añadió.

El exasistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana tiene que lidiar con muchas limitaciones al momento de convocar a sus futbolistas, especialmente porque Pakistán no cuenta con un campeonato local sólido que le permita tener de dónde escoger. En su momento, allá por el 2001, existió la propuesta de una entidad privada para construir estadios y generar nexos con la Premier League, algo que finalmente no se llevó a cabo.

Nolberto Solano ya dirigió tres partidos con la Sub-23 de Pakistán. (Foto: FPF)

Precisamente por esta limitación, Solano ha apostado por mirar hacia Europa y contar con los jugadores con ascendencia pakistaní que militan en Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Con esto, busca estrechar la brecha que los aleja de las potencias asiáticas y que seguramente dan por descontada su presencia en el certamen del 2027.

“Si buscas un poco, sobre todo en Inglaterra, hay muchos jóvenes en la League One y la League Two en la categoría Sub-21, en equipos como el Blackburn Rovers y el Mansfield. Muchos chicos quieren venir a Pakistán. Intentaremos seleccionar a los mejores jugadores del mundo”, sostuvo en la entrevista con el citado medio británico.

“Hay selecciones gigantes como Corea del Sur, China, Australia, Japón, Arabia Saudita y Qatar. Así que Pakistán necesita mejorar mucho para alcanzar el primer puesto, entrar en esta competición y competir. Espero que en Pakistán sea el momento adecuado para que podamos empezar a trabajar juntos”, aseveró.

No es sencillo lidiar con la Federación Pakistaní de Fútbol, sobre todo por las tres sensaciones de la FIFA que ha sufrido en los últimos cuatro años. Sin embargo, Mohsin Gilani, presidente de la institución desde mayo, supo convencer a Nolberto Solano y, si bien su contrato es por un año, cree que puede darle resultados en el mediano plazo.

“Quiere cambiar el fútbol en Pakistán. Claro que todo lleva tiempo, algunos años, pero al mismo tiempo me dijo que cree que Pakistán puede ser competitivo a corto plazo porque tenemos muchos jugadores jóvenes con talento en todo el mundo. Es completamente diferente, pero me gusta el desafío. Me gusta la confianza, que la gente me llame, que confíe en mí. Podemos lograrlo. Veremos qué podemos hacer en un año”, sentenció.

Nolberto Solano asumió como entrenador de Pakistán tras su paso por la Liga 2 del fútbol peruano. (Foto: PFF)

