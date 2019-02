Venezuela vs. Argentina: partidazo por la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20

Venezuela vs. Argentina chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 3 del hexagonal final por el Sudamericano Sub 20 en el estadio El Teniente desde las 8:10 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión del encuentro por Movistar Deportes para Perú, TLT en Venezuela, y TyC Sports en Argentina. No te pierdas el MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

El duelo entre Venezuela vs. Argentina será uno de los más atractivos de la jornada en el torneo en Chile. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.



Venezuela ha confirmado en el hexagonal final que es uno de los serios candidatos a quedare con el título del Sudamericano Sub 20. Sin embargo, el cuadro dirigido por Rafael Dudamel tendrá en Argentina a un rival complicado.

Aunque, por lo visto hasta aquí en el certamen que se desarrolla en Chile, nada parece difícil para la 'Vinotinto'. Solo en la segunda jornada, la 'Canarinha', uno de los más fuertes en el continente, sufrió un golpe duro frente contra los venezolanos: caída por 2-0.

En el debut, Venezuela también tuvo a otro rival con mucho peso en este tipo de torneo. No obstante, el cuadro 'llanero', con mucha actitud y sin complejos, logró sumar un punto para iniciar el camino en el hexagonal.

Por su lado, Argentina ha sido muy irregular durante todo el Sudamericano Sub 20. La tendencia se ha mantenido en el hexagonal final. Los dirigidos por Fernando Batista debutaron con un derrota frente a Ecuador por 2-1.



No obstante, en la siguiente fecha, la Albiceleste venció por 1-0 a Colombia con tanto anotado por Julián Álvarez. De momento, los argentinos están en zona de clasificación en la Copa del Mundo de Polonia.

Cabe señalar que será la primera vez que Argentina (clasificados en el segundo lugar del grupo B) y Venezuela (avanzó primer en el grupo B) se crucen en esta edición del torneo. Los últimos antecedentes indican que la 'Vinotinto' no ha podido vencer a los albicelestes.

Venezuela vs. Argentina: horarios del partido

México 7:10 p.m.

Perú 8:10 p.m.

Ecuador 8:10 p.m.

Colombia 8:10 p.m.

Bolivia 9:10 p.m.

Venezuela 9:10 p.m.

Argentina 10:10 p.m.

Chile 10:10 p.m.

Uruguay 10:10 p.m.

Paraguay 10:10 p.m.

España 2:10 a.m. (martes 5 de febrero)



Venezuela vs. Argentina: posibles alineaciones

Venezuela : Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Miguel Navarro; Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Cristian Casseres, Jesús Vargas; Samuel Sosa y Junior Paredes.



Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Thiago Almada; Pedro de la Vega y Maximiliano Romero