Venezuela sigue con su gira internacional y este viernes 14 de noviembre enfrentará a Australia en el Shell Energy Stadium de Estados Unidos, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en la ‘Vinotinto’, teniendo en cuenta que no clasificaron al Mundial 2026 y pasarán por un proceso de reinvención.

Venezuela inicia un proceso de reestructuración luego de quedar fuera del Mundial 2026 en la última fecha. La ‘Vinotinto’ perdió la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo y ahora buscará construir mayor solidez, pensando en el periodo de clasificación al 2030.

La ‘Vinotinto’ no la pasa bien y tendrá una plantilla joven, sumado a algunas novedades. En total, cuenta con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, por lo que buscarán darle vuelta a este rastro negativo.

El último partido que enfrentaron fue el pasado 10 de octubre ante Argentina. El escenario significó también algunas novedades para la ‘Albiceleste’ que se llevó una apretada victoria de 1-0, con gol de Giovani Lo Celso.

Australia es uno de los equipos que estará jugando la siguiente Copa del Mundo y, ante ello, ya van varias ocasiones este año que juegan en los Estados Unidos con la misión de irse aclimatando a las condiciones que les espera el próximo verano.

Los canguros tienen un buen registro con 7 victorias en los últimos 8 compromisos, pero fue en el más reciente donde cayeron por 2 a 1 frente a Estados Unidos pues, pese a la diana de Jordan Bos, permitieron el doblete de Haji Wright.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Australia?

Venezuela vs. Australia está programado para este viernes 14 de noviembre desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del sábado 15.

¿En qué canales ver Venezuela vs. Australia?

Venezuela vs. Australia se disputará en el Shell Energy Stadium, con la transmisión de Televen, señal disponible en territorio venezolano. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

