Venezuela vs. Brasil se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 8 de febrero por la segunda jornada del cuadrangular final del torneo Preolímpico Sub 23. El compromiso se realizará en el Estadio Nacional Brígido Iriarte (Caracas). El partido está programado para arrancar desde las 6:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora venezolana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, Televen y TVES. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Venezuela vs. Brasil: la Vinotinto arriba tras empatar con Argentina. (Video: Conmebol)

Venezuela vs. Brasil: alineaciones probables

Venezuela: Samuel Rodríguez; Rafael Uzcátegui, Carlos Vivas, Andrés Ferro y Bryant Ortega; Carlos Faya, David Martínez, Renné Rivas, Telasco Segovia y Matías Lacava; Jovanny Bolívar.

Brasil: Nycael, Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson, Rikelme, Andrey, Bruno Gomes, Aleksander, Gabriel Pirani, John Kenedy y Endrick.

