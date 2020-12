El FIFA The Best será entregado este jueves en una ceremonia que se realiza en Zúrich, Suiza. A falta del Balón de Oro, que no se entrega este año debido al coronavirus (COVID-19), el mundo del fútbol mira el evento que buscará recompensar a las estrellas del balón en el presente año. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias por el Facebook y YouTube de FIFA.

En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron dicho reconocimiento. La FIFA, que desde hace unos años decidió romper su sociedad con dicho medio francés y entregar un premio propio, consideró que no había razones para la suspensión de la gala de los premios The Best que distingue a los mejores del año. El evento se realizará este jueves por la tarde y de manera virtual según el protocolo.

FIFA The Best: horarios del evento

Perú: 13:00

13:00 México: 12:00

12:00 Chile: 15:00

15:00 Colombia: 13:00

13:00 Ecuador: 13:00

13:00 Argentina: 15:00

15:00 Uruguay: 15:00

15:00 Bolivia: 14:00

14:00 Venezuela: 14:00

14:00 Paraguay: 15:00

15:00 España: 18:00

18:00 Estados Unidos: 13:00

11: es el número de premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada.

Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.

En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.

Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso ‘Premio Puskas’ gol más espectacular del año.

La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando “un gesto o un momento excepcional” después del voto de los aficionados.

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

¿Dónde puedo ver el FIFA The Best?

El evento FIFA The Best se transmitirá por la web oficial de la FIFA, así como en su página de Facebook y en su canal de YouTube.





