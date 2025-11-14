El fútbol mundial está de luto. Xabier Azkargorta falleció a los 72 años en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), ciudad donde vivía hace buen tiempo. “Hace varios años padezco una enfermedad cardíaca, pero estoy estable bajo el cuidado permanente de mi esposa e hijo”, recalcó el 22 de octubre, en una de sus últimas apariciones públicas. Quedará en la historia como el DT que llevó a la Selección de Bolivia a su única clasificación directa a una Copa del Mundo, en Estados Unidos 1994, y la que quitó el invicto a Brasil en unas Eliminatorias.

Si bien su carrera como futbolista fue breve -jugó en la Real Sociedad y el Athletic Club- debido a una grave lesión, fue su desempeño como entrenador el que le dio la mayor relevancia y donde hizo historia. Con apenas 29 años fue el más joven en dirigir un encuentro de Primera División en España, al mando del Espanyol. También entrenó al Valladolid, Sevilla y Tenerife.

En 1993 aterrizó en Bolivia para dirigir a la selección, a la que clasificó para el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Era la primera vez que el país altiplánico disputaba una Copa del Mundo desde 1950, y el primero tras lograr su boleto de forma directa. Luego, el ‘Vasco’ dio el salto a Chile, donde también dirigió al equipo nacional, aunque con menos éxito.

Los jugadores de Bolivia se enteraron del fallecimiento de Azkargorta al entretiempo de su partido con Corea del Sur y salieron con una cinta negra. (Foto: Getty Images)

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, anunció la cuenta del club Oriente Petrolero de Bolivia, uno de los primeros en pronunciarse tras esta noticia.

El ‘Vasco’, además, durante dos años fue director de las Academias del Real Madrid en América y en 2008 tuvo un paso efímero como director deportivo del Valencia. También condujo a Bolívar a ganar un Apertura (2014) y un Clausura (2015), conquistó la Copa Canadá con Chile (1995) y se proclamó campeón de la J-League con Yokohama Marinos (1998) en Japón.

En 2012, Bolivia volvió a convocarlo y asumió por segunda vez la selección de dicho país. No repitió el milagro de cara al Mundial 2014 y pasó a entrenar a clubes locales como Bolívar, Oriente Petrolero, Sport Boys Warnes y una última y breve experiencia en Club Atlético Palmaflor, el último equipo de su larga carrera, en 2020. Luego de eso no volvió a sentarse en un banquillo.

Su deceso, a los 72 años de edad, coincidió con el partido amistoso entre Bolivia y Corea del Sur, que acabó con victoria de los asiáticos por 2-0. Los jugadores de la ‘Verde’ se enteraron de la noticia en pleno entretiempo y salieron a jugar con un crespón negro el segundo tiempo, en señal de duelo por la partida de una de las personalidades más importantes de la historia del fútbol boliviano.

Azkargorta fue el último mundialista con Bolivia como DT. (Foto: Agencias)

