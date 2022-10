Con 19 años de edad, Xavi Simons se ha robado la atención de todos y ha liderado la victoria de PSV ante Arsenal por la UEFA Europa League. El joven jugador lleva 10 goles y 4 asistencias en los partidos que disputó con el equipo de Eindhoven. Además, este rendimiento le ha servido para integrar la lista de preseleccionados que irán al Mundial Qatar 2022 con países bajos.

“Estoy feliz, lo disfruté. Sabíamos que teníamos que empezar llenos de energía contra el número uno de la Premier League. Por supuesto que fallé mi gol, pero el equipo es lo primero”, comenzó contando el joven jugador que fue parte de las divisiones menores de Barcelona.

Como parte de un repaso a su carrera, Simons también se refirió a cómo fue su paso por la etapa formativa de Barcelona comparando con lo que vivió en PSG y aseguró que son dos realidades totalmente distintas que le sirvieron para poder aprender algo más.

“En el Barça no trabajas en el gimnasio, solo trabajas con el balón. Cuando fui al PSG, descubrí que allí trabajaban en el gimnasio así que tuve que encontrar algo en mí mismo para defenderme durante un partido. La liga francesa era muy física y vi las diferencias directamente”, mencionó.





La oportunidad de jugar en Qatar 2022

La Selección de Países Bajos es uno de los candidatos a quedarse con la máxima corona en la Copa del Mundo, la ‘naranja mecánica’ integra el Grupo A junto a Ecuador, Senegal y el anfitrión Qatar. Su préstame a PSV desde PSG fue un gran impulso para que pueda empezar a mostrarse.

El rendimiento de Simons no ha pasado desapercibido para nadie, y es por ello que, el seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, lo ha incluido en la prelista. “Me lo estoy tomando bien, entreno duro y lo doy todo. El fútbol es mi vida. Soy pequeño, pero eso no importa. Quién sabe. Es un sueño, quien no quiere jugar un Mundial”.





