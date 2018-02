Lionel Messi y Cristiano tienen una rivalidad eterna. Pero dejando la parte seria, esta situación también ha podido generar distintos videos muy graciosos que se ven en YouTube y ya son virales.

En el video de Internautas se ve como al ritmo de 'I am sexy and i know it' se realiza una parodia donde el argentino y luso pelean palmo a palmo por demostrar sus habilidades.

Barcelona está mucho mejor que el Real Madrid en esta temporada y esto se debe en gran medida al buen nivel que posee Messi y la crisis goleadora que vive Ronaldo, a pesar de sí estar anotando unos cuantos goles.

Lo que se viene para ambos clubes es la Champions League. El Barcelona chocará con Chelsea, mientras que Real Madrid hará lo propio con el PSG en los octavos de final.