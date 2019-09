Octubre, mes clave para Zidane: el DT francés ya sabe qué partido decidirá su futuro en el Madrid

Las próximas semanas serían cruciales para el futuro deZinedine Zidane como técnico del Real Madrid. El francés no ha tenido un buen arranque en LaLiga (un triunfo y dos empates) y el calendario que se le presenta en setiembre es, por decirlo menos, exigente tanto en España como en la Champions League, con encuentros que podrían decidir su suerte en el Bernabéu.

Si bien el francés cuenta con mucho margen de error, sobre todo por las tres 'Orejonas' consecutivas que puso en las vitrinas de los 'blancos', en la 'Casa Blanca' no soportarían otra temporada como la anterior, en la que el primer equipo no ganó ningún título. Por lo que han decidido ponerle un 'tope' a Zidane si no logra darle la vuelta a su elenco.



Pero no serán los duelos ante el Sevilla y Atlético de Madrid por Liga, ni el debut contra el PSG por la Champions League los partidos que decidan la suerte del entrenador, sino uno con mucha mayor repercusión: el clásico.

Real Madrid visitará el 27 de octubre el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, en un partido que podría servir de remontada o para que los 'blancos' y Zidane se hundan, tal y como pasó con Julen Lopetegui hace casi un año.



La directiva 'blanca' no permitirían más derrotas ante el Barza, pues recordemos que en la temporada pasada, los azulgranas dejaron sin Liga y sin Copa del Rey al Madrid en dos clásicos que se disputaron en menos de una semana.

Lo que se viene para el Madrid



Real Madrid tendrá una apretada agenda y todo empezará este fin de semana en el Bernabéu, cuando los 'blancos' reciban al Levante por la cuarta fecha de LaLiga Santander , donde hasta ahora registra una victoria y dos empates. El sábado, los de Zidane buscarán la primera victoria en su feudo.



Pero apenas cuatro días después llegará la primera gran 'prueba de fuego' para el Madrid, que visitará París para medirse ante el PSG por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League

