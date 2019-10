"Tráeme a tu hermana y verás si soy gay": las 10 mejores frases de Zlatan Ibrahimovic

► "Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo": Fernando Santos también habla del 'The Best' de Messi



Si hay un jugador que se ha ganado el respeto de todo el mundo, ese es Zlatan Ibrahimovic. El sueco, que este 3 de octubre sumó una vela más a tu pastel, contando 38 ya, no tiene comparación. Si bien futbolísticamente se ha mantenido entre los mejores en todos estos años, sin sacar ventaja, su personalidad es única y quizás por eso el mundo lo ama.

Zlatan puede decir lo que desea ante cámaras y difícilmente el público lo tome mal, pues si bien es egocéntrico, déspota y hasta malcriado, el público tiene claro que es su personaje y así lo quieren. Por eso, en una especie de 'homenaje', recordamos diez de las frases más populares del sueco en su carrera.

"Soy un Ferrari y me conduces como un Fiat"

El delantero tuvo un breve paso por Barcelona, al que llegó en su mejor momento y estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero no terminó de acoplarse por las disposiciones del DT. No se cayó nada y eso fue lo que le dijo.

"No merece la pena ver un Mundial sin mí"

Tras quedar fuera del Mundial de Brasil a manos de Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido épico, Zlatan no dudó en mandar una frase que se quedará para la eternidad.

"Me quedo si sustituyen la Torre Eiffel por una estatua mía"

Típico de Zlata. El sueco respondió así cuando fue preguntado sobre su continuidad en el PSG, equipo en el que alcanzó los 156 goles en 180 partidos.

"He alcanzado un nivel en el que no necesito a los medios, ellos me necesitan a mí"

Cuando fue consultado por su relación con los medio de comunicación por sus constantes actitudes, Zlatan fue más Zlatan que nunca. ¡¿Cómo no quererlo?!

"Si quieren pararme, tendrán que matarme"

Zlatan tiene un estilo de juego único. Su potente físico y su refinada técnica lo hacen un jugador completo. Siempre ha sido un jugador difícil de para. Él da la clave para hacerlo.

"¿A mi mujer? Nada. Ya tiene a Zlatan"

Cuando le preguntaron al sueco sobre qué le regalaría a su esposa por su cumpleaños, él tiene la respuesta. Un regalo difícil de superar, ¿no?

"Si no encontramos casa, compraré el hotel entero"

Para Zlatan no fue fácil conseguir casa en París en sus primeros años, pero para él no había problemas. Si no encontraban una que le guste y acapare sus expectativas, el hotel donde se hospedaba tenía la respuesta.

"No necesito un trofeo para saber que soy el mejor"

Zlatan nunca ganó un Balón de Oro. Tuvo la ¿mala? suerte de coincidir en la época de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, o antes en la de Ronaldinho y Kaká. Todos ellos evitaron que Zlatan gane el trofeo a mejor jugador del mundo, pero para él eso no es determinante.

"Ven a mi casa y verás si soy gay. Y trae a tu hermana"

Con Zlatan no vale meterse. Menos dudar sobre su sexualidad. El sueco le respondió así a un periodista que le preguntó si era homosexual.

"Cuanto más dinero gano, más ingresa Francia en impuestos"

Fue uno de los mejores pagados cuando estuvo en el PSG y para él no habían motivos para que la gente se quejase. Total, su sueldo beneficiaba a todo el país.

