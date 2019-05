"Veo a Zlatan Ibrahimovic ahora con el mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo"

Zlatan Ibrahimovic se ha vuelto pieza clave en Los Angeles Galaxy. Sus goles esta temporada en la Major League Soccer (MLS) en el ex cuadro de David Beckham y Landon Donovan han hecho que se meta en los primeros puestos de la Conferencia Oeste y que incluso lo comparen con los mismísimos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Quién ha sido el encargado de poner a la mismo altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al sueco Zlatan Ibrahimovic ? Pues su entrenador en el conjunto del Galaxy, Guillermo Barros Schelotto. Sorprendió con tremendas palabras que destaca este miércoles el portal del diario español Sport.

"No es fácil tener a un jugador como él y la verdad que estoy muy contento que esté con nosotros. Veo ahora a Zlatan al mismo nivel que Messi y 'CR7'", fue lo que indicó Schelotto, ex entrenador de Boca Juniors. "Si un portero lo tiene adelante, lo más es seguro es que anote", añadió el también ex delantero xeneize.

En lo que va de campaña 2019 del campeonato norteamericano de primera división, 'Ibracadabra' acumula más de 620 minutos jugadores y ocho goles. En la tienda de los 'galácticos' de la MLS comparte vestuario con Jonathan dos Santos y otro mexicano, Carlos Antuna.

Ahora, Zlatan Ibrahimovic y compañía tienen su mira en este sábado, fecha en la que se verán las caras frente al New York Red Bulls como visitante por la Conferencia Oeste. Marcha en el segundo lugar de su zona con 22 puntos, una unidad por debajo del líder Los Angeles FC.

► Casillas sufre infarto durante entrenamiento con Porto y fue hospitalizado

► El pedido de Mané a Florentino para ir al Real Madrid

► 'Puma' Carranza: "Sporting Cristal es un equipo chico"

► Jorge Luis Pinto destroza a Russo tras dejar Alianza

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander