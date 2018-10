River Plate vs. Gremio EN VIVO | Hoy 23 de octubre desde las 7:45 p.m. (hora Perú, México y Colombia); 9:45 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil), se enfrentan dos de los mejores clubes de Sudamérica por la semifinal de la Copa Libertadores por la transmisión de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo de este encuentro y otros partidos del torneo internacional también puedes optar por servicios streaming para no perderte el resumen, estadísticas, videos de las mejores jugadas y los goles del partido en directo. Además, Depor traerá toda la información antes, durante y después del crucial choque que está en sus etapas finales.

River Plate y Gremio se juega hoy en el Monumental de Buenos Aires, donde Marcelo Gallardo pondrá lo mejor que tiene para sacar ventaja en la ida por las semifinales de la Copa Libertadores.

River Plate y el campeón defensor, Gremio de Brasil, chocarán hoy una de las dos series de semifinales por la Copa Libertadores. Tras perder un invicto de 32 partidos consecutivos el último viernes ante Colón por la Superliga Argentina, el equipo de Gallardo encara la recta final de un año donde tiene este torneo como prioridad. Los ‘Millonarios’ se presentaron en la última fecha del campeonato local con un equipo alterno para presevar sus titulares para el inicio de esta serie ante el ‘Tricolor Gaucho’.

Marcelo Gallardo podrá volver a contar con el arquero Franco Armani, quien venía de una distensión muscular del recto anterior derecho, y el mediocampista creativo Gonzalo 'Pity' Martínez, quien superó un desgarro grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, dos referentes del plantel en este año. En el ataque, Ignacio Scocco junto al colombiano Rafael Santos Borré serán las apuestas para complicar a la zaga brasileña.

Por otro lado, Gremio viajó el domingo a Buenos Aires con una ilusión grande de hacer una hazaña. Los dirigidos por Renato Gaucho buscarán un resultado favorable y cerrar la llave en el Arena de Río Grande. La gran duda será Luan, quien sufre con una fascitis plantar en el pie derecho; sin embargo, formó parte de la convocatoria con la esperanza de su recuperación a tiempo y estaría disponible para el River Plate vs. Gremio por Copa Libertadores.

Además, Everton, quien es su jugador en ataque más importante, continúa recuperándose de una lesión muscular en el muslo derecho y no viajó con el plantel a Buenos Aires para disputar el River Plate vs. Gremio por Copa Libertadores. Lo mismo que el lateral Léo Moura, con molestias en el gemelo.

La buena noticia es que el técnico de Gremio si podrá contar con el arquero Marcelo Grohe, otra de las figuras clave de la plantilla; el lateral Bruno Cortez y el central argentino Wálter Kannemann, todos ellos recuperados de sus lesiones. El equipo brasileño llega a este compromiso quinto en el Brasileirao, luego de empatar el sábado 1-1 ante América con un equipo con mayoría de reservas, en un resultado que lo dejó a diez puntos del líder Palmeiras.

RIVER PLATE VS. GREMIO: ALINEACIONES POSIBLES

River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Gremio : Grohe; Leo Gomes, Geromel, Kannemann, Cortez; Cícero, Maicon; Ramiro, Jean Pyerre o Luan, Alisson; Joel. Entrenador: Renato Gaucho.

Árbitro : Víctor Carrillo (PER).





: Víctor Carrillo (PER). Estadio : Antonio Vespucio Liberti 'Monumental', Buenos Aires.





: Antonio Vespucio Liberti 'Monumental', Buenos Aires. Hora: 19:45 (Perú, México y Colombia), 21:45 (Argentina, Chile y Brasi), 00:45 (GMT+1).

RIVER PLATE VS. GREMIO: DECLARACIONES

"Con Gremio vamos a ser 'avasallantes' en nuestra cancha y con nuestra gente. Gremio es un rival duro porque son dos equipos que manejan bien la pelota y tienen calidad técnica. Enfrentamos al último campeón, va a ser una serie dura", señaló Marcelo Gallardo en la previa.

"Contra River Plate será una disputa electrizante. Se cruzan dos de los equipos más fuertes del continente. Si bien no hemos descartado el Brasileirao nuestro foco y el de la gente está en la Copa Libertadores , pero es un objetivo muy difícil. Estamos ante los cuatro mejores equipos de América", resumió Renato Gaucho.

La revancha se disputará el próximo 30 de octubre en el estadio Arena do Gremio para definir un pasaporte a la final de esta edición de la Copa Libertadores.

ÚLTIMOS PARTIDOS DE RIVER PLATE

23/09/18: Boca Juniors 0-2 River Plate – Superliga Argentina

28/09/18: Lanús 1-5 River Plate – Superliga Argentina

02/10/18: River Plate 3-1 Independiente – Copa Libertadores

07/10/18: River Plate 3-1 Sarmiento Resistencia – Copa Argentina

19/10/18: Colón 1-0 River Plate – Superliga Argentina

ÚLTIMOS PARTIDOS DE GREMIO

29/09/18: Fluminense 0-1 Gremio – Seria A

02/10/18: Gremio 4-0 Atlético Tucumán – Copa Libertadores

06/10/18: Gremio 2-2 Bahía – Serie A

14/10/18: Palmeiras 2-0 Gremio – Serie A

20/10/18: América Mineiro 1-1 Gremio – Serie A

FECHA, HORA Y CANALES DE IDA Y VUELTA

Ahora, los partidos de vuelta también están programados para ver Copa Libertadores en vivo vía FOX Sports. El partido entre River Plate vs. Gremio se llevará a cabo en la Arena do Gremio el martes 30 de octubre a las 5:30 p.m. (Hora de Perú, Colombia y México), 7:30 p.m. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 6:30 p.m. ET. Finalmente,

