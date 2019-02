River Plate vs. Rosario Central EN VIVO: dónde ver en TV el partido por Superliga Argentina

Este jueves 14 de febrero, por la fecha 15 de la Superliga Argentina , sigue el River Plate vs. Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito en búsqueda de su cuarto triunfo consecutivo bajo el mando de Marcelo Gallardo. Para ver fútbol en vivo y en directo puedes hacerlo por aplicaciones móviles y páginas por Internet para no perderte los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y más.

River Plate visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. A su vez, los dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo disputará un partido trascendental para intentar sumar de a tres en la Superliga Argentina.

La Banda no contará en este encuentro contra el aliento de toda su gente en lass tribunas debido a que no se permitirá el público visitante. Por su parte, el Canalla, dirigido por Edgardo Bauza, no ha logrado ganar en lo que va del año, ya que lleva dos derrotas y un empate.

A continuación, Depor te da a conocer cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo como la Superliga Argentina. Los diferentes horarios y canales de transmisión para seguir minuto a minuto el compromiso.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Rosario Central?

Perú: 7:00 pm.

Colombia: 7:00 pm.

Ecuador: 7:00 pm.

Venezuela: 8:00 pm.

Bolivia: 8:00 pm.

Argentina: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Uruguay: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Brasil: 10:00 pm.

México: 6:00 pm.

España: 1:00 am. (14 de febrero)

¿Qué canales transmiten el River Plate vs. Rosario Central por Superliga Argentina?