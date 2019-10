En su momento más dulce: ¿Mané es el mejor jugador de la Premier League?

En los premios The Best que la FIFA otorga al mejor jugador del planeta, Lionel Messi votó por Sadio Mané. En segundo lugar por Cristiano Ronaldo y completó su podio con Frenkie de Jong. ¿Sorpresa? La verdad, no. El delantero de 27 años difícilmente saldrá de la memoria de la 'Pulga': fue una de las figuras del Liverpool que eliminó al Barcelona en semifinales de la Champions League y que luego levantó 'La Orejona'.



Mané nació en Sédhiou, una aldea asentada a orillas del río Casanza, en Senegal. A los 15 años pasó una prueba en ‘Generation Foot’, centro de formación de un equipo de segunda división. Y fue desde ahí que pegó el salto al Metz francés en 2011 para darle curso a un sueño.

Su carrera no dejó de ir en ascenso: continuó en Salzburgo y Southampton hasta llegar al Liverpool , club donde hoy gana 192 mil dólares por semana y pronto -si renueva por dos años más- podría convertirse en el jugador mejor pagado del mundo con un sueldo de 16 millones de dólares por temporada.

Sadio Mané anotó un gol en la victoria del Liverpool ante Burnley. (Getty / ESPN)

Hoy, el nombre de este jugador es tendencia por dos razones. La primera, su humildad: "¿Para qué quiero 10 Ferrari, 20 relojes con diamantes y 2 aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui a la escuela. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida y ropa a la gente pobre", dijo.

¿La segunda razón? Su juego, ese que lo colocó en la retina de Messi. Sadio Mané destaca por su velocidad, su regate, último pase y definición. Es para muchos, el mejor jugador del tridente del Liverpool este año y, por qué no, el mejor de la Premier League. ¿Hay quién le dé pelea? En Depor analizmaos algunos nombres.

Sergio Aguero



Con ocho goles en ocho partidos con el Manchester City de Pep Guardiola, el argentino Sergio Agüero lidera la tabla de goleadores de la Premier League, junto al delantero del Chelsea Tammy Abraham, y es candidato a llevarse la Bota de Oro, tal como sucedió en la temporada 2014-15 en el fútbol inglés.

Sergio Agüero marcó a los 59' el 4-2 del Manchester City vs Tottenham en partido válido por los cuartos de final de la Champions League 2019.

Tammy Abraham



Es una de las grandes apuesta de Frank Lampard en el Chelsea. Su progreso desde las inferiores del club siempre fue acelerado, ya que muchas veces se saltó categorías ayudado por su físico y talento. Hoy con 22 años y tras ser prestado al Bristol City, Swansea City y Aston Villa, Abraham pasa por su mejor momento en la Premier vestido de azul: tiene ocho goles en nueve partidos.

Tammy Abraham - Chelsea - 8 goles (16 puntos) (Getty) Tammy Abraham, jugador del Chelsea. (Foto: Getty)

Mohamed Salah



Puede que Sadio Mané sea el goleador del Liverpool en lo que va de la temporada, sin embargo, el atacante egipcio sigue siendo igual de trascendente que las temporadas pasadas: es el jugador con más participaciones de gol, con cuatro anotaciones y tres asistencias en ocho partidos.

Revive los mejores goles de Mohamed Salah. (YouTube)

Riyad Mahrez



En su primera campaña con los de Pep, Mahrez sólo fue titular en 14 de los 38 duelos de Premier. Sin embargo, el segundo curso del argelino está siendo todo lo contrario: ha ido desde el arranque en cinco de los ocho juegos, anotó dos goles y se viene luciendo en el City, por lo que genera en el ataque, tal como lo hizo con el Leicester que ganó el título en 2016.

Riyad Mahrez abrió la cuenta en Wembley a los 6 minutos de la primera parte. (Getty / YouTube)

James Maddison



El joven centrocampista del Leicester City, de apenas 22 años, ha arrancado la temporada con brío y su rendimiento no ha pasado desapercibido para las grandes escuadras de la Premier League como Manchester United, Tottenham y Liverpool. Maddison es una de las promesas con mejor pinta de todo el fútbol inglés.

James Maddison, jugador del Leicester City. (Foto: Reuters) James Maddison, jugador del Leicester City. (Foto: Reuters)

► Sadio Mané, el futbolista ejemplar: rechaza comprar Ferraris y relojes por ayudar al planeta

► ¿El nuevo clásico de Inglaterra? Liverpool, Manchester City y la mayor rivalidad en Premier League

► Kylian Mbappé y Paul Pogba, los refuerzos para la Juventus en el 2020 y 2021

► Han pasado 84 años... Liverpool tropezó por primera vez en la Premier League tras empate ante el United [VIDEOS]