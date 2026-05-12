La posible inclusión de Neymar en la lista definitiva para el Mundial 2026 ha generado un debate nacional en Brasil, y Carlo Ancelotti no ha tardado en dar su perspectiva sobre el crack brasileño. El estratega destacó que el delantero goza de una aceptación interna envidiable, afirmando que ‘Ney’ es muy querido por la gente y los propios futbolistas. Para el técnico, su presencia no supone un riesgo para la armonía del grupo, sino todo lo contrario.

Ancelotti quiso disipar cualquier temor sobre posibles fricciones que la figura del ’10′ pudiera causar en la concentración. Fue enfático al asegurar que “Si llamas a Neymar, no estás poniendo una bomba en el vestuario, porque es muy querido, muy amado”. Asimismo, se mostró receptivo ante el ruido mediático y los comentarios de terceros, señalando que “Me parece normal que cada uno dé su opinión. Agradezco a todos los que me dieron consejos”.

En cuanto al análisis meramente deportivo, el entrenador italiano reconoció que la jerarquía del jugador es un factor de peso que no se puede ignorar. “Cuando hay que elegir, hay que considerar muchas cosas. Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que ha demostrado siempre”, señaló. La trayectoria del delantero sigue siendo su principal aval ante los ojos del cuerpo técnico.

Sin embargo, Ancelotti también es consciente del historial físico del jugador y del esfuerzo que ha realizado para estar a punto para la cita mundialista. El técnico subrayó “que tuvo un problema, que está recuperando. Que está trabajando fuerte para recuperarse, que está jugando”. Esta evolución positiva es clave para su convocatoria, notando “que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad”.

Neymar viene de marcar en dos partidos consecutivos con Santos. (Foto: Getty Images)

La complejidad de la convocatoria es un tema que el entrenador no oculta, pues entiende que cada nombre en la lista conlleva una responsabilidad enorme. Ancelotti confesó que “Para mí, es una decisión no tan simple. Tengo que evaluar bien los pros y los contras”. A pesar de la magnitud de la tarea, el técnico mantiene la calma y asegura que “a mí eso no me pone presión, porque hace un año evaluamos no solo a Neymar, sino a todos los jugadores”.

La confianza del seleccionador en su metodología de trabajo es total, basándose en el seguimiento exhaustivo que realiza de sus futbolistas. Con determinación, declaró: “Yo soy la persona más indicada para tomar esa decisión. Porque la información que tengo sobre todos los jugadores brasileños este año, nadie la tiene”. Su conocimiento del estado actual de la plantilla es su mayor respaldo.

Ante la imposibilidad de satisfacer a todo el mundo con una nómina de jugadores, Ancelotti prefiere enfocarse en la precisión estadística y el criterio profesional. El estratega admitió con honestidad: “¿Puedo hacer una lista perfecta? Imposible. Pero puedo hacer una lista con menos errores. De eso, estoy seguro”. Ojo, este lunes 18 de mayo debe anunciar los 26 convocados en la lista final para la Copa del Mundo, acortando los 55 de la prelista.

Finalmente, el entrenador quiso enviar un mensaje de tranquilidad respecto a la gestión y la presión mediática que siempre rodea a la selección. “El ambiente externo está controlado, estará controlado hasta el final de la Copa del Mundo con o sin Neymar”. De hecho, estas declaraciones ponen en duda la presencia o no del ‘10′ del Santos, que corre contra el tiempo para meterse en la lista definitiva.

Carlo Ancelotti anunciará este lunes 18 de mayo la convocatoria final de 16 jugadores al Mundial. (Foto: Getty Images)

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