La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se encuentra en una etapa de definiciones para resolver quién asumirá la dirección técnica de la Selección Mayor. Tras semanas de incertidumbre, el presidente Francisco Egas ha acelerado las gestiones internacionales con el objetivo de cerrar al nuevo estratega a la brevedad y la primera opción sigue siendo Marcelo Gallardo, aunque ahora ha aparecido un plan B.

En ese escenario, el ‘Muñeco’ se mantiene como la prioridad absoluta de la directiva. Las conversaciones entre ambas partes se han intensificado en los últimos días, llevando a la FEF a presentar una nueva propuesta formal para intentar convencer al entrenador argentino, ofreciendo un proyecto de amplio margen en lo deportivo.

Sin embargo, las negociaciones con el DT no han resultado sencillas. A pesar del interés mutuo y de las reuniones sostenidas —incluso al más alto nivel directivo—, Gallardo solicitó condiciones personales y exigencias técnicas adicionales. Esta respuesta puso una pausa momentánea en la firma del contrato y obligó a la FEF a evaluar si es factible ceder ante todos sus requerimientos.

El aspecto económico y la autonomía institucional representan los principales puntos de debate en la mesa. Mientras que la propuesta de la FEF busca asegurar su presencia para potenciar la talentosa generación de futbolistas ecuatorianos, el técnico de 50 años analiza minuciosamente el contexto operativo y el margen de control que tendrá sobre el proyecto integral.

Marcelo Gallardo puso fin a su ciclo en River Plate en febrero de este año. (Foto: River Plate)

Ante la posibilidad de que las tratativas con Gallardo no lleguen a un puerto definitivo, la directiva en Quito activó sus alternativas estratégicas. En ese panorama de contingencia, el nombre de Roberto Martínez emergió con fuerza como el principal ‘plan B’ dentro del radar de la federación.

El perfil del estratega español resulta sumamente atractivo para los dirigentes por su amplio recorrido y experiencia al mando de selecciones nacionales. Su paso por la Selección de Bélgica, a la que llevó a las instancias finales en Copas del Mundo, y su ciclo al frente de Portugal le otorgan un bagaje internacional que encaja con las pretensiones de la FEF para sostener el crecimiento de la ‘Tri’.

A diferencia de Gallardo, cuya trayectoria se ha construido en la dinámica del fútbol de clubes, ‘Bob’ Martínez ofrece una metodología acostumbrada al trabajo de selecciones, a los calendarios de fechas FIFA y a la gestión de vestuarios repletos de figuras que militan en Europa. Esa cualidad técnica es vista con buenos ojos en el directorio como una garantía de adaptación inmediata.

Con el margen de tiempo acortándose para los próximos compromisos del equipo, las siguientes horas serán decisivas para la federación ecuatoriana. El desenlace dependerá de si la FEF logra ajustar los números y términos definitivos con Marcelo Gallardo o si, por el contrario, decide ir con todo por la contratación de Roberto Martínez para encabezar el nuevo ciclo de la ‘Tri’.

Roberto Martínez fue entrenador de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Foto: AFP)

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